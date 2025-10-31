Sennheiser HDB 630發燒級耳機 多元連接高解析音效

Sennheiser HDB 630外觀低調，專注帶來發燒級音質。

頭戴式耳機款式及功能日新月異，Sennheiser HDB 630專注以發燒級音質而生，沒太多花巧功能，但由呈現原音的聲學處理技術、連接性至佩戴舒適度均是頂流級數，對於音樂愛好者來說絕對是最強耳機之一。 這款頭戴式耳機Sennheiser HDB 630，機身設計承襲MOMEMTUM 4的經典設計。以簡約黑及銀色作主調，並低調印上品牌標誌，人體工學結構加上IDEATEXTM日本蛋白皮革製成的耳罩，質感柔軟佩戴舒適。

支援高解析度aptX Adaptive音訊，減少延遲並提高音質。

靚音質細緻還原 耳機內置特製42毫米動圈單元，搭載多項專為呈現原音而設的聲學處理技術。音場廣闊細膩，中音圓渾細膩、人聲傳神、節拍鮮明強勁，平衡得來又忠實還原錄音室的原始音色，很有驚喜。 高解析度數碼音頻引擎驅動，原生支援高達24-bit、96 kHz的音樂解析度，可憑USB-C線或3.5mm耳機線連接。無線聆聽體驗方面，配備aptX Adaptive音訊編碼及Bluetooth 5.2藍牙，確保音質無損。 另附USB Type-C適配器，可即時將iPhone、平板電腦等音訊來源升級為具備高解析度aptX Adaptive功能的裝置。現時只有約16%智能手機支援原生無線高解析度音效，適配器讓80%的手機型號透過USB Type-C接口，享受更佳音質。