Sennheiser HDB 630發燒級耳機 多元連接高解析音效

頭戴式耳機款式及功能日新月異，Sennheiser HDB 630專注以發燒級音質而生，沒太多花巧功能，但由呈現原音的聲學處理技術、連接性至佩戴舒適度均是頂流級數，對於音樂愛好者來說絕對是最強耳機之一。
這款頭戴式耳機Sennheiser HDB 630，機身設計承襲MOMEMTUM 4的經典設計。以簡約黑及銀色作主調，並低調印上品牌標誌，人體工學結構加上IDEATEXTM日本蛋白皮革製成的耳罩，質感柔軟佩戴舒適。
靚音質細緻還原
耳機內置特製42毫米動圈單元，搭載多項專為呈現原音而設的聲學處理技術。音場廣闊細膩，中音圓渾細膩、人聲傳神、節拍鮮明強勁，平衡得來又忠實還原錄音室的原始音色，很有驚喜。
高解析度數碼音頻引擎驅動，原生支援高達24-bit、96 kHz的音樂解析度，可憑USB-C線或3.5mm耳機線連接。無線聆聽體驗方面，配備aptX Adaptive音訊編碼及Bluetooth 5.2藍牙，確保音質無損。
另附USB Type-C適配器，可即時將iPhone、平板電腦等音訊來源升級為具備高解析度aptX Adaptive功能的裝置。現時只有約16%智能手機支援原生無線高解析度音效，適配器讓80%的手機型號透過USB Type-C接口，享受更佳音質。
多種工具自訂調音
Smart Control Plus手機應用程式中，可選擇預設音樂類型及5段均衡器模式。獨有的Crossfeed功能，可減少左右聲道的分離感，令耳機如同喇叭外放的效果，避免因長時間聆聽而造成聽覺疲勞，卻不會破壞原本音效設計。更專業的音響發燒友可使用全新的參數式等化器，自訂頻寬控制、濾波器種類選擇以及A/B切換等多種功能，享受個人化調音效果。
耳機電池續航力高達60小時，快充10分鐘即可播放7小時音樂。自適應降噪功能亦出色，在街上或交通工具，將環境噪音壓低至耳語程度，另內置咪高峰可處理語音通話及透明聆聽模式。
HDB 630耳機附專用保護盒、USB Type-C充電線、3.5毫米耳機線、飛機耳機轉接器以及USB Type-C藍牙適配器。現已發售，建議零售價為$4,199。
查詢：2392 9932