Silent Hill 2重製版 10月8日在PC與PS5發售

《Silent Hill 2》重製版將於 10 月 8 日在 PC 與 PS5 發售。

遊戲主機平台獨佔一年 由Bloober Team開發的KONAMI驚悚名作《沉默之丘2》重製版（Silent Hill 2 Remake）近日釋出全新預告片，確認將在PlayStation 5平台獨佔一年。這款經典遊戲的重製版將於2024年10月8日在PS5和PC平台同步發售。

其他平台計劃 《沉默之丘2》重製版最初發表時已確認會登陸PS5和PC平台，外界一直猜測索尼的合作協議會持續多久。如今確認，該遊戲將於2025年10月8日以「其他形式」推出，目前尚不清楚具體會是哪些平台，但很可能是Xbox Series X/S或任天堂的下一代主機（暫稱Switch 2）。

《Silent Hill 2》重製版將於 10 月 8 日在 PC 與 PS5 發售。

強化體驗 預告片中展示了DualSense控制器的強化體驗，包括觸覺反饋、自適應觸發器，以及顯示主角「詹姆斯」健康狀況的動態燈等功能。PS5帶來的4K畫質與3D音效，及玩家可以移除所有UI的選項打開「90年代濾鏡」，讓玩家在遊走濃霧市街、探索陰森場景時彷彿身歷其境。