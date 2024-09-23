Silent Hill 2重製版 10月8日在PC與PS5發售

遊戲主機平台獨佔一年
由Bloober Team開發的KONAMI驚悚名作《沉默之丘2》重製版（Silent Hill 2 Remake）近日釋出全新預告片，確認將在PlayStation 5平台獨佔一年。這款經典遊戲的重製版將於2024年10月8日在PS5和PC平台同步發售。
其他平台計劃
《沉默之丘2》重製版最初發表時已確認會登陸PS5和PC平台，外界一直猜測索尼的合作協議會持續多久。如今確認，該遊戲將於2025年10月8日以「其他形式」推出，目前尚不清楚具體會是哪些平台，但很可能是Xbox Series X/S或任天堂的下一代主機（暫稱Switch 2）。
強化體驗
預告片中展示了DualSense控制器的強化體驗，包括觸覺反饋、自適應觸發器，以及顯示主角「詹姆斯」健康狀況的動態燈等功能。PS5帶來的4K畫質與3D音效，及玩家可以移除所有UI的選項打開「90年代濾鏡」，讓玩家在遊走濃霧市街、探索陰森場景時彷彿身歷其境。
遊戲特色
《沉默之丘2》重製版不僅保留了原作的經典故事，還加入了現代化的遊戲玩法和技術改進。遊戲採用Unreal Engine 5引擎製作，帶來更真實的畫面和音效，並引入了新的沉浸式音景。此外，遊戲還擴展了可探索的區域，並引入了新的解謎元素和戰鬥系統。
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遊戲故事背景
《沉默之丘 2》重製版是基於2001年經典心理恐怖遊戲改編而成。故事講述詹姆斯在收到已故妻子瑪麗的一封神秘信件後，回到兩人曾經充滿回憶的小鎮。在尋找線索的過程中，他在湖邊遇見了一位與妻子外貌極其相似的神秘女子瑪莉亞。小鎮的街道上充斥著各種噩夢般的怪物，讓詹姆斯的旅程充滿了恐怖與驚悚。