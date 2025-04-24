Threads官宣引入廣告 「社交平台最後淨土」失陷

社交平台Threads近年吸引大批用戶使用，其中一個原因就是沒有廣告，然而這個「社交平台最後淨土」卻面臨挑戰。Threads母公司Meta今日(24日)宣布，即日起將Threads廣告擴展至包括香港等全球指定國家或地區，幫助用戶發掘他們喜愛的品牌，而借助Meta的廣告系統，廣告商只需勾選一個選項，便可將現有的圖片廣告延伸至Threads。

消息一出後引發用戶不滿，「會變得跟facbook一樣喔？我不用fb就是因為有廣告啊」、「可以尋覓新app了」、「Meta就是要玩爛每個平台」、「有廣告也好，我就會減少使用了，甚至不用了」、「詐騙廣告即將進來」。

每月活躍用戶已超過3億

Meta披露，Threads社群的每月活躍用戶已超過3億，每4位用戶中便有3位至少關注了一個商家。為協助用戶與心儀商家建立更緊密的聯繫，Meta早前在Threads平台測試廣告功能，並邀請特定地區的部分商家與消費者參與。

即日起，Meta向全球包括香港的所有符合資格的廣告商開放Threads廣告功能和廣告顯示位置篩選工具。Threads動態消息（Feed）廣告版位將預設啟用於使用Advantage+ 或手動版位的廣告中，讓商家可將現有Meta廣告推廣至Threads，無需重新設計素材或額外投入資源。廣告商亦可透過手動版位設定，選擇關閉此功能。

同時，Meta也提供廣告控制選項，讓用戶瞭解系統如何利用其資訊來投放廣告，並可透過這些選項調整個人化體驗。例如，若用戶看到不感興趣或不喜歡的廣告，可直接跳過，或透過帖子中的選單隱藏或舉報該廣告。

Meta為了對抗X，在2023年7月推出Threads，可與Instagram互通，Threads在2024年就吸引了超過3.2億的每月用戶數，目前每天平均新增逾100萬名用戶。此前報道，Threads於2025年開放廣告投放功能，首波測試已經在2025年1月展開，在美國、日本市場進行小規模廣告測試。