Ulefone Tab A11 系列平板電腦登陸香港！雙型號齊發最平$999

Ulefone 正式在香港推出全新 Tab A11 系列平板電腦，系列包括標準版 Tab A11 及升級版 Tab A11 Pro，以親民定價及實用配置搶攻中階市場。兩款平板即日上市，定價分別為 HK$999（Tab A11）及 HK$1,199（Tab A11 Pro）。
Tab A11 系列採用一體化金屬機身，搭配俐落直邊設計。機背圓形鏡頭模組略為凸出，配合四邊幼邊框。兩款型號均配備四立體聲揚聲器，無論是追劇、遊戲或視訊會議，都能提供沉浸式音效體驗。
系列兩款型號均搭載 11 吋 IPS LCD 螢幕，解像度為 1200 x 1920，並支援 90Hz 更新率。畫面表現流暢，無論是瀏覽網頁、閱讀電子書或觀看影片，都能保持舒適視覺效果。
效能差異 滿足不同需求
Tab A11 內置 Unisoc T620 處理器，配備 4/6GB RAM 及128/256GB 儲存空間，支援 microSD 擴充，適合日常文書處理及娛樂用途。
Tab A11 Pro 則升級為 MediaTek Helio G99 處理器，搭配 8GB LPDDR4X RAM 及 UFS 2.2 儲存，能流暢處理多任務操作與輕度遊戲。
兩款平板均內建 8,800mAh 大容量電池，支援 18W 充電，長時間使用無憂。拍攝方面，後置 1,600 萬像素 Samsung S5K3P3 主鏡頭，前置則為 800 萬像素鏡頭，滿足基本拍攝及視訊通話需求。
系列預載最新 Android 14 系統，介面簡潔且功能齊全。廠方同時推出多款專屬配件，包括智能鍵盤、TPU 保護殼、智能書本式保護套及 Armor Mount Max 支架等，但需另行購買。
Ulefone Tab A11 定價為 $999，而 Ulefone Tab A11 Pro 定價為 $1,199。而透過以下連結購買 Ulefone Tab A11 及 Ulefone Tab A11 Pro 於交易付款時可額外享有$20的折扣，變相 $979 及 $ 1,179 就可入手!
查詢:ulefone hk
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載