Ulefone Tab A11 系列平板電腦登陸香港！雙型號齊發最平$999

Ulefone 正式在香港推出全新 Tab A11 系列平板電腦，系列包括標準版 Tab A11 及升級版 Tab A11 Pro，以親民定價及實用配置搶攻中階市場。兩款平板即日上市，定價分別為 HK$999（Tab A11）及 HK$1,199（Tab A11 Pro）。

Tab A11 系列採用一體化金屬機身，搭配俐落直邊設計。機背圓形鏡頭模組略為凸出，配合四邊幼邊框。兩款型號均配備四立體聲揚聲器，無論是追劇、遊戲或視訊會議，都能提供沉浸式音效體驗。

系列兩款型號均搭載 11 吋 IPS LCD 螢幕，解像度為 1200 x 1920，並支援 90Hz 更新率。畫面表現流暢，無論是瀏覽網頁、閱讀電子書或觀看影片，都能保持舒適視覺效果。