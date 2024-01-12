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科技
2024-01-12 11:20:00

USB-C線等於Type-C線 充電快不等於傳送速度高 貴唔等於好!

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USB-C線等於Type-C線 充電快不等於傳送速度高 貴唔等於好!

USB-C線等於Type-C線 充電快不等於傳送速度高 貴唔等於好!

USB Type-C（即USB-C） 接口愈來愈普及，基本上香港人人都會有USB-C線。但每天用USB-C線來充電的你，又懂得挑選嗎？

兩條USB-C線看上去好像差不多，但其實左手邊這條在普通街舖買，價錢只是$50，而右手邊這條Belkin的Thunderbolt4線$300左右。兩條USB-C線價錢相差這麼遠，除了因為造工和牌子不同，兩條線的規格也不一樣。不是說貴的就一定更好，但買不對的話，電子產品充電和過data隨時慢上一倍。

USB-C線要點揀，購買前要睇真充電及傳輸規格 USB-C線充電很快也可以資料傳得好慢，兩者之間沒有絕對的關係 USB-C線要點揀，購買前要睇真產品說明上的充電及傳輸規格 USB-C線，不同價錢規格不一樣，但不是說貴的就一定更好

USB-C線 充電快不等於資料傳送快

USB-C充電線包裝盒上面，有些整天都看到但又未必看得懂的規格。首先，大家要知道的是一條USB-C線由2條以上的線芯組成，負責傳data和負責充電的線芯可以理解為兩個不同部門，而他們之間沒有絕對的關係。

一條充電很快的線也可以資料傳得好慢，甚至傳不了資料。所以買USB-C線的時候，要根據自己需要看清楚USB-C線的充電和傳輸規格。如果只要求充電快，就可以集中看線材的輸出Watt數。近幾年經常聽到的USB PD3.0雖然最高支援100W輸出，可以替Macbook或者大部分Laptop電腦充電。但如果想用60W以上的線充一些高功耗的電腦，就像是16” 的 MacBookPro或者ROG Flow X16 的話，就記得要挑選一些註明支援100W或者係有 E-Marker 的 5A 線。
因為一般3A線或者沒有 E-Marker 晶片的線充電的時候，電流還是會因為安全問題被限制在3A。所以就算達到最高20V電壓，最多也只會輸出60W電。只有支援最大電流的5A線才可以真正達到 20V*5A，即是100W的最大輸出。

一條USB-C線由2條以上的線芯組成，負責傳data和負責充電的線芯 一條USB-C線由2條以上的線芯組成，負責傳data和負責充電的線芯 USB-C線，購買前要考慮需要接駁的電子產品是電腦還是其他 USB-C線，Thunderbolt 有提供USB 4

USB-C線 C to C線不代表傳送快

另外也要看看自己手上的裝置支援哪種快充制式，因為 USB PD 一定要用C to C 或者 Lightning 的充電線，而 USB-A to Micro USB、USB-C 或者 Lightning 線就只支援QC等等快充規格。如果你想買一條傳輸資料夠快的充電線，就要看它的傳輸規格。好多人可能會誤會Type C 就一定快，但其實一條 C to C 的線也可以只支援USB 2.0，只得 480Mbp。

目前市面上大部分的USB-C線都是遵照 USB 或者 Thunderbolt 的規格，USB 的最高規格是USB 4，傳輸速度可以達到40Gbps而且兼容Thunderbolt。而新的USB標準就已經沒有再用Type-A 和 MicroUSB 作為介面，所以如果追求傳輸速度的話就只有 C to C 的線可以選。

至於 Thunderbolt 的高規格就是 Thunderbolt 4，雖然速度和上代差不多，但是 Thunderbolt 4 部分要求再苛刻些，例如是 PCIe 頻寬最低要有32Gb/s，例如你的外置SSD是 Corsair 的 MP600 pro LPX加 Wavlink 的 M.2 SSD Enclosure，就要配一條 Thunderbolt 的線才可以發揮它的最大效力。如果你買錯了USB 3.2規格的線讀取和寫入的速度會分別跌了足足27%、30%，浪費了這麼好的SSD。

USB-C線的USB2.0、3.0、3.1、3.2及USB4比較 3A充電線與5A充電線的輸出不同 充電線會考慮充電時間，購買前要小心選擇 USB-C線，購買前要留意不同線材的兼容性 USB 3.2與Thunderbolt 4最高速度不同 Thunderbolt 4與Thunderbolt 4規格比較

USB-C線兼容性 視乎電子產品類型

另外也要留意不同線材的兼容性，因為 Thunderbolt 的線可以當做 USB 3.2 的線使用，但相反就不行。除了傳輸速度有機會下降之外，還有機會出現無法連接的情況。最後再說連接熒幕的問題，之前也說過如果手機、平板或者電腦有Thunderbolt Port或者支援DisplayPort、HDMI Alt Mode的話，就可以透過 USB-C  輸出畫面。

但要能顯示畫面線材除了要是 USB-C 去 USB-C，還至少要支援 USB 3.1 或 Thunderbolt。不過 USB 就不像 Thunderbolt，並沒有硬性規定線材要支援輸出4K或5K畫面。所以大家買USB C 線之前最好還是看清楚盒子上的標示有沒有註明支援4K，避免畫質未如理想甚至顯示不了畫面。

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總括來說，Type-C線能充電不代表傳輸速度快或者能連接畫面，記得看清楚包裝上面的規格。如果不想煩的話就可以考慮 USB4或者 Thunderbolt 4 規格的萬用線。

充電快之外也可以顯示高質畫面，價錢一般都要$200以上，但就勝在處處都能用，不用再煩惱規格不對的問題。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730刊出，按此查看Price.com原始文章

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