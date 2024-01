USB-C線等於Type-C線 充電快不等於傳送速度高 貴唔等於好!

USB-C線 C to C線不代表傳送快

另外也要看看自己手上的裝置支援哪種快充制式,因為 USB PD 一定要用C to C 或者 Lightning 的充電線,而 USB-A to Micro USB、USB-C 或者 Lightning 線就只支援QC等等快充規格。如果你想買一條傳輸資料夠快的充電線,就要看它的傳輸規格。好多人可能會誤會Type C 就一定快,但其實一條 C to C 的線也可以只支援USB 2.0,只得 480Mbp。

目前市面上大部分的USB-C線都是遵照 USB 或者 Thunderbolt 的規格,USB 的最高規格是USB 4,傳輸速度可以達到40Gbps而且兼容Thunderbolt。而新的USB標準就已經沒有再用Type-A 和 MicroUSB 作為介面,所以如果追求傳輸速度的話就只有 C to C 的線可以選。

至於 Thunderbolt 的高規格就是 Thunderbolt 4,雖然速度和上代差不多,但是 Thunderbolt 4 部分要求再苛刻些,例如是 PCIe 頻寬最低要有32Gb/s,例如你的外置SSD是 Corsair 的 MP600 pro LPX加 Wavlink 的 M.2 SSD Enclosure,就要配一條 Thunderbolt 的線才可以發揮它的最大效力。如果你買錯了USB 3.2規格的線讀取和寫入的速度會分別跌了足足27%、30%,浪費了這麼好的SSD。