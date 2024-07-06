Vision Pro自己動手修理可能性接近零 iPhone 15「維修權」合規性評估獲A級

M3 Macbook Pro獲評C級 紐約州於 2022年6月率先推出維修權法例，該法例要求製造商為 2023 年 7 月 1 日後推出的產品提供維修手冊和零件。美國非營利組織 Public Interest Research Group（PIRG）就此法案不定期對電子產品進行「維修權」合規性檢查，根據維修手冊質素、備用零件供應及其他關鍵維修資料的可獲得性，給予 A 至 F 的評級。 而此次的評估中有21款產品，其中就包含了三款 Apple 的產品，當中包括最新推出的 Vision Pro、iPhone 15 及 M3 Macbook Pro 等等，其中以 iPhone 15 的成績最佳，在維修手冊、備用零件供應分數上分別得到10分滿分，獲得A級評級；其次為獲得C級的 M3 Macbook Pro。 冷氣機選購｜最新推介及環保貼士

所有 Apple 產品均不支持自行維修 而成績最差的則是 Vision Pro，其獲得的評級為最低的F級，更是 21 件產品中唯一獲得 0 分「維修權」合規評分的產品，據悉，PIRG 研究人員在聯絡 Apple 客戶服務時，被告知 Apple 並不提供 Vision Pro 的維修說明，並稱所有 Apple 產品均不支持自行維修。客服代表表示，只有經過培訓的Apple技術人員才能進行維修。 PIRG 表示，雖然他們無法確定評級不及格的公司是否違反法律，但由於這些公司似乎不符合規定，因此希望紐約州檢察長展開調查。 值得注意的是，除紐約州外，加利福尼亞州和明尼蘇達州的維修權法例也於本週一生效，而俄勒岡州和科羅拉多州也有相關法案待審。同時，Apple公司剛剛將其 Apple Diagnostics for Self Service Repair 軟件的使用範圍擴大到 32 個歐洲國家，故 Vision Pro 是否真的不能自行維修？還有待 Apple 後續的官方說法。 《生化危機7》手遊iPhone/iPad/Mac版今日推出 可用iCloud自動存檔（內附下載連結）