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科技
2024-06-20 11:41:00

YouTube打擊VPN跨區訂閱Premium、有用戶收到「取消會籍通知」

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YouTube打擊VPN跨區訂閱Premium、有用戶收到「取消會籍通知」

YouTube打擊VPN跨區訂閱Premium、有用戶收到「取消會籍通知」

近期，YouTube 收緊多項措施，除了出招打擊使用廣告攔截器 (AdBlock) 的用戶之外，也對使用 VPN 跨區以較低價格訂閱 YouTube Premium 的用家採取行動。有不少使用 VPN 低價訂閱 YouTube Premium 的網友表示收到來自 YouTube 官方警告信。

據一名台灣網友在 PTT 上發文表示，他收到來自 YouTube 官方取消會籍警告信。信件內容提到「由於你註冊的國家地區 (烏克蘭) 有誤，YouTube 已經取消了其 YouTube Premium 會籍。如果想保留服務，可以在未來幾週內重新訂閱 YouTube Premium，否則 YouTube Premium 將在到期日終止服務，而且方案也不會自動續訂。」

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過去多年，不少用戶以VPN跨區到其他訂閱費用較低的地區進行YouTube Premium 訂閱，還有部份 VPN 服務是以此作為其中一個賣點招徠

過去多年，不少用戶以VPN跨區到其他訂閱費用較低的地區進行YouTube Premium 訂閱，還有部份 VPN 服務是以此作為其中一個賣點招徠

YouTube官方會透過用戶 IP 來判斷帳號的實際所在地區

過去多年，不少用戶以VPN跨區到其他訂閱費用較低的地區進行YouTube Premium 訂閱，還有部份 VPN 服務是以此作為其中一個賣點招徠。


根據 YouTube 目前的官方資料顯示，他們可能會透過用戶的 IP 位置來判斷帳號的實際所在地區。若發現用戶長期位於與訂閱地區不同的地區，YouTube 將認定該用戶為跨區訂閱者。在這種情況下，YouTube 會取消該用戶的 YouTube Premium 資格，但不會採取封鎖帳號的方式來處理。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章

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