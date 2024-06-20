YouTube打擊VPN跨區訂閱Premium、有用戶收到「取消會籍通知」

近期，YouTube 收緊多項措施，除了出招打擊使用廣告攔截器 (AdBlock) 的用戶之外，也對使用 VPN 跨區以較低價格訂閱 YouTube Premium 的用家採取行動。有不少使用 VPN 低價訂閱 YouTube Premium 的網友表示收到來自 YouTube 官方警告信。

據一名台灣網友在 PTT 上發文表示，他收到來自 YouTube 官方取消會籍警告信。信件內容提到「由於你註冊的國家地區 (烏克蘭) 有誤，YouTube 已經取消了其 YouTube Premium 會籍。如果想保留服務，可以在未來幾週內重新訂閱 YouTube Premium，否則 YouTube Premium 將在到期日終止服務，而且方案也不會自動續訂。」