二十大開幕｜內銀內險齊發公告 羅列今年經濟貢獻

中共二十大今日開幕，中共中央總書記習近平提及重點發展實體經濟，多間內地金融機構紛紛發公告，羅列首3季的貸款數字，以突顯對經濟的貢獻。

農行縣域新增貸款超 9 千億人幣

農業銀行(1288)表示，首3季縣域新增貸款超9,000億元(人民幣，下同)；新增人民幣各項貸款2.2萬億元，並指集團財務基本面總體穩健，資產規模實現較快增長，資產質量持續改善，收入、利潤等核心財務指標均取得新進步，實現價值創造能力穩步提升。

建行首 3 季貸款近 20 萬億人幣

建設銀行(939)指，首3季貸款近20萬億元，較上年末增加2.1萬億元，同比多增近5,200億元；普惠金融貸款近2.3萬億元，較上年末增加近4,200億元，增幅22%；投向製造業的貸款2.2萬億元，較上年末增加5,400億元，增幅32%；基礎設施行業領域貸款餘額5.66萬億元，較上年末增加近5,800億元；綠色貸款近2.6萬億元，增幅32%。

工行境內貸款餘額淨增 2.2 萬人幣

工商銀行(1398)指，首3季境內貸款餘額比上年末淨增加2.2萬億元，保持同業領先，同比多增4,573億元；基建領域貸款餘額比上年末增加逾6,400億元；綠色貸款較年初增長約9,500億元，增幅34%。

中行首 3 季客戶貸款多 1.69 萬億人幣

中國銀行(3988)指，首3季客戶貸款較年初增加1.69萬億元，達17.41萬億元，增長10.78%；上季末科技金融授信餘額超過1萬億元，較年初增長16%以上，綠色信貸增長約36%，普惠貸款增長約35%，民營企業貸款增長約18%，境內製造業貸款增長約18%。

交行融資總量超過 8,000 億人幣

交通銀行(3328)表示，首3季融資總量超過8,000億元。其中，境內人民幣各項貸款較上年末增加6,444億元，增幅10.63%。

國壽投資規模超過 3.3 萬億人幣

中國人壽(2628)亦公告，首3季服務實體經濟投資規模超過3.3 萬億元；全面助推雙碳行動，綠色投資規模超過4,000億元；公司向國有企業改革、民營及小微企業發展累計投資超過4,000億元。