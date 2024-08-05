亞太股災｜港股收跌247點　滙豐挫逾5%　新世界逆市升逾5% (更新)

【12:20更新】 受今早(5日)亞太股市大跌影響，港股上午三大指數大幅低開，恒生指數低開268點，報16,676點，一度低見16,614.45點，跌331點，惟其後震盪回升，中午收報16,908.96，跌36.55點或0.22%，大市成交608.2億元，恒生科技指數倒升0.12%，曾一度衝高至1%。國指則跌24.69點或0.41%。

亞太區股市續瀉 港股低開268點報16676點

【09:48更新】美國公布7月份非農數據新增就業人數創3年半新低，同時失業率亦升至近3年新高，加上中東地區局勢持續緊張，進一步引起市場對經濟衰退的擔憂和不安，導致美股三大指標在上周五再度大幅下挫，其中納指以超過2%領跌。今早(5日)，亞洲區股市開市亦續跌，港股恒生指數低開268點或1.6%，16676.8點，主板成交近19億元；至於國企指數報5,888，跌86點或跌1.5%。恒生科技指數報3,333，跌51點或跌1.5%。

日股再跌逾2500點

重磅股開市普遍受壓，騰訊(700)跌1.7%，報352元，阿里巴巴(9988)跌1.6%，報74.15元；美團(3690)跌1.2%，報102.8元；友邦(1299)跌2.4%，報50.35元；滙控(005)跌2.9%，報63.85元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅8.7%；建行(939)跌1.5%，報5.32元。