亞太股災｜港股收跌247點　滙豐挫逾5%　新世界逆市升逾5% (更新)

【16:15更新】亞太區股市延續跌勢，其中日本股市今(5日)經歷「黑色星期一」，全日重挫4,451點，跌幅超過一成，創下史上最大單日跌幅。港股方面，恒生指數全日震盪上落，低開268點後，最多急跌504點，其後跌幅收窄，收市報16,698點，跌247點，大市成交額1350億元；國企指數5876點，跌98點；恒生科技指數3339點，跌46點。
重磅股方面，滙控(005)挫逾5%，報62.05元，跌3.7元；渣打(2888)跌近7%或5元，報67.55元；恒生(011)跌近2%，報89.1元；騰訊(700)跌1.6元，報356.6元；阿里巴巴(9988)跌逾1%，報74.2元。
三桶油受壓 中海油挫逾6%
國際油價持續回落，三桶油受壓，中海油(883)挫逾6%，報19.1元；中石油(857)跌5%，報6.44元；中石化(386)跌近3%，報4.87元。
地產股普遍造好，新世界發展(017)收市升5.34%，報7.49元；九倉置業(1997)升6.2%，報19.8元；新地(016)升近4%，報70.15元；長實(1113)升逾2.84%或0.85元，報30.8元；領展(823)升2%，報34.3元。
港股午後曾跌幅擴大至逾500點
【14:00更新】受美國經濟可能出現衰退、日本加息以及中東局勢持續緊張影響。亞太區股市今日(5日)續挫，日經收市跌4451.28點，跌幅12.4%，報31458.42點。在本港，恒生指數在午後急挫，一度跌逾500點，報16441.44點，最新報16,500點或2.64%，大市成交904億元。
滙控跌逾5% 兩桶油齊挫7%
其中，滙控(005)跌逾5%，最新報62.4元；渣打(2888)跌6%，報68.2元；中石油(857)、中海油(883)均跌逾7%。地產收租股則造好，新世界(017)升近8%，新地(016)升逾4%。
港股半日收窄跌36點 地產股造好
【12:20更新】受今早(5日)亞太股市大跌影響，港股上午三大指數大幅低開，恒生指數低開268點，報16,676點，一度低見16,614.45點，跌331點，惟其後震盪回升，中午收報16,908.96，跌36.55點或0.22%，大市成交608.2億元，恒生科技指數倒升0.12%，曾一度衝高至1%。國指則跌24.69點或0.41%。
市場憧憬美國9月減息半厘
市場憧憬美國聯儲局9月減息達半厘，利率敏感的本地地產股炒上，新世界發展(017)半日升幅達7.9%，為表現最好藍籌；九倉置業(1997)升6.7%，報19.88元；新地(016)升逾4%，報70.45元；恒地(012)升逾3%，報22.65元；長實(1113)升逾3%，報31.05元。
領展(823)半日亦升逾4%或1.55元，報35.1元。
科技股個別發展，騰訊(700)升1元，報359.2元；阿里巴巴(9988)報75.35元，無升跌；美團(3690)升2.7元，報106.7元，升逾2%；嗶哩嗶哩(9626)升6.9元，報126.3元，升逾5%；百度(9888)跌1.2元，報82.3元，跌逾1%。
亞太區股市續瀉 港股低開268點報16676點
【09:48更新】美國公布7月份非農數據新增就業人數創3年半新低，同時失業率亦升至近3年新高，加上中東地區局勢持續緊張，進一步引起市場對經濟衰退的擔憂和不安，導致美股三大指標在上周五再度大幅下挫，其中納指以超過2%領跌。今早(5日)，亞洲區股市開市亦續跌，港股恒生指數低開268點或1.6%，16676.8點，主板成交近19億元；至於國企指數報5,888，跌86點或跌1.5%。恒生科技指數報3,333，跌51點或跌1.5%。
日股再跌逾2500點
重磅股開市普遍受壓，騰訊(700)跌1.7%，報352元，阿里巴巴(9988)跌1.6%，報74.15元；美團(3690)跌1.2%，報102.8元；友邦(1299)跌2.4%，報50.35元；滙控(005)跌2.9%，報63.85元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅8.7%；建行(939)跌1.5%，報5.32元。
至於東京股市日經225指數一度下跌超過2,500點，跌幅達7.1%；另外南韓綜合指數一度再瀉超過4%或113點。
(以上數字僅作參考，請以即時報價為準，不作買賣建議)