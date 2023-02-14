今年倒跌｜領展供股 累地產股陪跌 淨負債率高 新世界挫7%

繼領展後，新世界發展昨為第二大跌幅藍籌，全日挫6.7%；恒基地產(012)亦瀉4.8%；九龍倉置業(1997)失2.9%；新鴻基地產(016)跌2.6%；恒隆地產(101)走低2.1%。市場憂慮新世界有「抽水」機會，瑞銀指新世界淨負債率74%，遠高其他槓桿型同業如恒地、希慎(014)及嘉里建設(683)，相關淨負債率僅介乎36%至41%。

領展(823)供股推冧地產股！領展上周五收市後公布上市以來首次供股，拖累昨曾瀉16.4%，收市挫12.8%或8.05元，報54.75元，全數蒸發今年升幅並倒跌4.5%，為逾兩個月低，亦為表現最差藍籌，拖低恒生指數28點，為跌市主力。領展供股引發攤薄效應令大行紛紛調低評級及目標價，瑞銀更認為會導致整個地產股在短線受壓，尤其對新世界發展(017)持審慎態度。

分派攤薄約10% 大行降評級

至於領展，瑞銀認為股價短期反應負面，惟維持「買入」評級，目標價71元。至於其他大行普遍憂慮領展的攤薄效應。花旗指，集團未來兩年的每基金盈利及分派會有9%至10%攤薄，但相信在利率見頂的潛在因素下，股價可在今年第二季後造好。高盛亦指領展每基金分派攤薄約10%，惟未來估值仍視乎集團併購及推動增長的能力，兩行均將領展評級降至「中性」。

領展發言人重申，過去兩年利息成本比前大升，這次供股部分集資所得將用於償還債務，可助減低利息支出；又指財務狀況一直非常穩健，供股只是為了部署未來增長，增加發展彈藥。

拉低大市28點 恒指倒升失敗

在領展拖低大市28點下，恒指昨以下跌26點收市，收市報21,164點，惟最低曾挫391點，全日高低波幅431點。主板成交額1,121億元，港股通則吸資，滬深合共淨買額31.87億元。內需及餐飲股均造好，華潤啤酒(291)全日大升4.9%，為表現最好藍籌；海底撈(6862)升4.7%；百威亞太(1876)走高3.1%。