任志剛最擔心金融武器化 有信心金管局有適當預案及準備

香港金融管理局前總裁任志剛表示，他顧慮未來25年在貨幣及金融方面可能遭逢風起雲湧的局面，情況甚至比以前更嚴峻，「金融武器化是我最擔心的」。
任志剛指出，當前世界正值百年未有之大變局，尤其是面對中美關係緊張、西方圍堵加劇以至金融「武器化」等情況下，香港金融市場未來恐怕不會再風平浪靜，因此特區政府和金管局會有充分的部署。
被問到若美國實施制裁措施，把香港剔出SWIFT，香港如何作準備？他認為，若美國使用金融「核武」，禁止中國包括香港以美元作為交易媒介或財富儲存，金融管理當局便需要研究。即使如此，他對金管局有適當的預案及準備充滿信心。
不過，任志剛認為香港只要能繼續為中國和美國這兩大經濟體在經濟、金融領域上扮演重要角色，將會是機多於危。
港元法定貨貨幣在2047年以後也毋須改動
他又重申，聯匯制度實施至今依然十分適合香港，不需要作根本性變更，即使到2047年以後，港元作為香港法定貨幣亦毋須改動。任志剛認為，港元存在與否是由市民決定，因為以什麼貨幣作為交易媒介及財富儲存單位，向來都是由用家主導，就如澳門使用港元一樣。若果人民幣發展至很受市場歡迎，大部分人選擇使用人民幣而放棄港元，也不是嚴重問題，「最重要是過程不牽涉到有貨幣危機的出現」，而貨幣發行局制度就具備此特色，有貨幣錨，即美元支持，大家毋須擔心手持的貨幣會貶值。