任志剛最擔心金融武器化 有信心金管局有適當預案及準備

任志剛表示最擔心金融武器化，有信心金管局有適當預案及準備。(資料圖片)

香港金融管理局前總裁任志剛表示，他顧慮未來25年在貨幣及金融方面可能遭逢風起雲湧的局面，情況甚至比以前更嚴峻，「金融武器化是我最擔心的」。

任志剛指出，當前世界正值百年未有之大變局，尤其是面對中美關係緊張、西方圍堵加劇以至金融「武器化」等情況下，香港金融市場未來恐怕不會再風平浪靜，因此特區政府和金管局會有充分的部署。

被問到若美國實施制裁措施，把香港剔出SWIFT，香港如何作準備？他認為，若美國使用金融「核武」，禁止中國包括香港以美元作為交易媒介或財富儲存，金融管理當局便需要研究。即使如此，他對金管局有適當的預案及準備充滿信心。