企業動態｜英皇國際與本地環保初創合作 打造全港首個「智能自助裸買機」

英皇國際(163)與本地環保初創企業Greenology Group Limited合作,於集團旗下淺水灣灘畔商場「the pulse」打造全港首個結合環保生活、保護海洋及互動打卡於一身的「Fill n’GO智能自助裸買Green Corner」, 為大眾帶來Fill n’GO個人護理及引入首次發布的家居衛生用品裸買機「The Living Care Machine」,同時設置環保藝術品「Fill n’GO X the pulse Go Eco Now」,藉此吸引大眾關注環保議題,讓裸買概念融入日常生活中,實踐永續環保理念。

自即日起至8月31日,大眾只需到「Fill n’GO X the pulse夏日限定智能自助裸買Green Corner」用「Fill n’GO專用智能環保樽」放入 The Personal Care Machine或The Living Care Machine內,透過簡單的操作方式及以八達通付款便能體驗裸買個人衛生用品和家居清潔消毒用品,加入「走塑」行列。消費者每補充一次產品,機器屏幕的數字就會上升,相當於為地球減少一個膠樽。

另外,Fill n’GO更會於3個周末在Green Corner免費派贈Fill n’GO鋁樽及洗手液,大眾到沙灘享受陽光的同時,親身感受響應環保的愉悅。除了於Green Corner買到生活用品外,Filln’GO亦特意打造以回收膠樽拼湊成環保藝術品—「Fill n’ GO X the pulse Go EcoNow」,大眾可以打卡留念。