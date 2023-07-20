企業動態｜英皇國際與本地環保初創合作 打造全港首個「智能自助裸買機」

英皇國際(163)與本地環保初創企業Greenology Group Limited合作，於集團旗下淺水灣灘畔商場「the pulse」打造全港首個結合環保生活、保護海洋及互動打卡於一身的「Fill n’GO智能自助裸買Green Corner」, 為大眾帶來Fill n’GO個人護理及引入首次發布的家居衛生用品裸買機「The Living Care Machine」，同時設置環保藝術品「Fill n’GO X the pulse Go Eco Now」，藉此吸引大眾關注環保議題，讓裸買概念融入日常生活中，實踐永續環保理念。

英皇國際副主席楊政龍(Alex)表示，集團非常重視ESG可持續發展，特別關注綠色環保議題，因直接關係到每個人的生活，也是企業和每個公民應盡的社會責任。集團希望通過是次合作，一方面支持本地的科創企業，同時履行對環境可持續發展的承諾；未來會在集團旗下商住物業陸續放置Fill n’GO的裸買機，全面推廣實踐「走塑」綠色生活。

Greenology創辦人黃德立(Piso)及魏克遜(Mason)感謝英皇國際成為首間與Fill n’GO合作試行Green Corner的發展商，希望將來Green Corner能遍布全港每個角落，成為一個售賣各式各樣幫助減廢及環保用品的渠道。