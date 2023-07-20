企業動態｜英皇國際與本地環保初創合作 打造全港首個「智能自助裸買機」

英皇國際(163)與本地環保初創企業Greenology Group Limited合作，於集團旗下淺水灣灘畔商場「the pulse」打造全港首個結合環保生活、保護海洋及互動打卡於一身的「Fill n’GO智能自助裸買Green Corner」, 為大眾帶來Fill n’GO個人護理及引入首次發布的家居衛生用品裸買機「The Living Care Machine」，同時設置環保藝術品「Fill n’GO X the pulse Go Eco Now」，藉此吸引大眾關注環保議題，讓裸買概念融入日常生活中，實踐永續環保理念。
英皇國際副主席楊政龍(Alex)表示，集團非常重視ESG可持續發展，特別關注綠色環保議題，因直接關係到每個人的生活，也是企業和每個公民應盡的社會責任。集團希望通過是次合作，一方面支持本地的科創企業，同時履行對環境可持續發展的承諾；未來會在集團旗下商住物業陸續放置Fill n’GO的裸買機，全面推廣實踐「走塑」綠色生活。
Greenology創辦人黃德立(Piso)及魏克遜(Mason)感謝英皇國際成為首間與Fill n’GO合作試行Green Corner的發展商，希望將來Green Corner能遍布全港每個角落，成為一個售賣各式各樣幫助減廢及環保用品的渠道。
自即日起至8月31日，大眾只需到「Fill n’GO X the pulse夏日限定智能自助裸買Green Corner」用「Fill n’GO專用智能環保樽」放入 The Personal Care Machine或The Living Care Machine內，透過簡單的操作方式及以八達通付款便能體驗裸買個人衛生用品和家居清潔消毒用品，加入「走塑」行列。消費者每補充一次產品，機器屏幕的數字就會上升，相當於為地球減少一個膠樽。
另外，Fill n’GO更會於3個周末在Green Corner免費派贈Fill n’GO鋁樽及洗手液，大眾到沙灘享受陽光的同時，親身感受響應環保的愉悅。除了於Green Corner買到生活用品外，Filln’GO亦特意打造以回收膠樽拼湊成環保藝術品—「Fill n’ GO X the pulse Go EcoNow」，大眾可以打卡留念。