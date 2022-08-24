跨境電商丨PayPal發布2022年無國界商務報告 揭示本港電商機遇

PayPal早前發布2022年無國界商務報告，為有意拓展國際業務的商家提供跨境貿易情報。報告於去年12月至今年1月期間，於全球14個主要市場，包括香港、澳洲、巴西、加拿大、中國、法國、德國、意大利、日本、墨西哥、新加坡、西班牙、英國和美國，針對14,000名18歲以上，並在過去三個月內曾經網購的消費者進行調查，透過歸納出最新趨勢及消費者行為，協助商家深入了解這些市場。

報告指全球網上銷售額在2020至2021年間上升了7,000億美元，雖然環球經濟前景持續不明朗，尤其通脹急升及供應鏈問題影響全球消費活動，跨境銷售額預計到2025年仍增長50%，達到7.4萬億美元。不少香港商家早已透過投入跨境貿易及電商業務實現增長，因此跨境電商仍會是他們的業務重心。PayPal香港、南韓及台灣市場主管傅孟瑳表示，「針對眼前的挑戰，期望PayPal發布的無國界商務報告，能協助香港商家掌握最新趨勢，令他們在環球電商市場保持競爭力。」

針對香港消費者，報告指更他們熱衷跨境網購，77%受訪香港網購消費者曾光顧國際購物平台，較2021年高4%。另外價格仍然是跨境網購的最重要指標，但報告指出愈來愈多本地消費者在從香港以外地區購物，是希望搜尋更高質素產品(較2021年上升12%)，以及於本地市場缺乏的產品(較2021年上升6%)。加上47%網購消費者透過社交平台發掘海外購物平台，比2021年上升5%。

至於環球其他市場結果，可參閱報告內容。