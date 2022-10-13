BIZ勝派丨減碳 零碳 「碳」關我事？ 王象志：可變企業資產

大家有否發覺近20年來香港的四季變化變得愈來愈不明顯？人類自工業革命以來，城市現代化而不斷排放「碳」為主的溫室氣體，至近半個世紀情況加劇，超越地球的負荷，氣候暖化已關乎到地球物種存亡。而現時普遍共識是，升溫必須控制至1.5℃內這個令地球環境急速惡化的「臨界點」，難怪政府去年公布《香港氣候行動藍圖2050》，指2035年或之前要淨零發電，目標至2050年香港要成為碳中和城市。既然碳排放元兇來自政府及大企業，對中小企來說，「碳」與我何干？香港廠商會常務會董兼可持續發展委員會主席王象志教授Thomas接受專訪時解釋，「碳將成為企業機遇，透過碳權交易為企業製造減碳誘因。」

物種能夠生存 全因為碳

全城呼籲減碳，大眾對「碳」的認知都是負面的。Thomas笑言「碳」本來並非壞事，更是令地球物種賴以生存的重要因素。他續說，「科學家指遠古地球經歷數次冰河時期，物種無法生存。惟火山噴發所產生的二氧化碳令地球變暖，才讓地球走出冰封，始能孕育生命。只是當碳不斷累積至超越地球所能承受的地步，將地球溫度持續變暖，才會造成災難。」他又指碳排放責任並非全自政府和大企業，「我們『躺平』呼吸一樣會產生二氧化碳！」然而以香港為例，我們約七成碳排放來自發電，而耗電量最高的往往來自商業樓宇、商場及公共設施，「因此才會從『碳排放大戶』著手，提升減碳效率。」

碳是機遇 「負碳」變企業「資產」

既然大財團和巨企要肩負碳排責任，加上在港上市公司須提交年度ESG報告以符合企業秉承可持續發展目標，那麼中小企或會視減碳為額外的技術投放，變成負擔或開支的一種，Thomas深明疫情下更多中小企仍在掙扎求存。「問題是當政府為實踐零碳而作出立法規管手段，例如訂立企業必須有序減碳，那麼無形無物的『碳』將賦予稀缺性。」他表示「碳中和」的經濟概念，可理解為企業每製造一噸碳，便需要找方法抵消該噸碳。「情況好像企業承諾用植林吸收二氧化碳來中和自身的碳排量。」他認為愈接近碳中和的「死線」，政府採取行政手段的機率愈高，「如企業及早減碳，手上的『負碳』將變成資產，價值只會愈來愈高。」

那麼誰為「負碳」定價？Thomas指那就要從各國簽訂京都議定書，制定溫室氣體減量目標並附帶彈性減量機制來說起。「政府和企業要容許碳排放，必須購買相應的『碳排放權』(carbon credit)，令『碳權交易』及其碳交易市場應運而生。」他又說碳權交易是根據市場經濟將資源重新分配的手段，「需要多碳排的組織會在市場上，從未到碳排上限(即負碳)的組織購入碳權，從而產生價格。當碳權愈稀少，買家就需要以更高的價錢跟你購買，那麼企業手上的負碳自然成為資產。」