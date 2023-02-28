企業放榜｜名創優品次季經調整淨利潤飆82%

名創優品(9896)指，截至去年12月底第二季純利3.5億元(人民幣，下同)(約4億港元)，按年增90.8%，收入24.9億元，跌10%，主要是內地收入下降26.6%影響。期內毛利9.97億元，多15.5%，毛利率40%創新高，按年增8.9個百分點，經營利潤4.47億元，漲75%。經調整淨利潤3.7億元，揚82.1%，經調整淨利潤率15%創新高。

至於半年賺7.6億元，飆1.3倍，營業額52.66億元，下滑3%，經營利潤9.57億元，漲逾1倍。截至去年底，門店共5,440家，按年增395家，按季多56家。TOP TOY共117家，按年增28家。

名創優品創始人、主席兼首席執行官葉國富指，海外業務持續恢復，收入貢獻總收入的40%，這是過去3年中海外收入佔比最高的一個季度。

防疫政策放寬 1 月銷售額漲 40%

去年12月防疫相關政策放寬及消費者的日常生活恢復正常後，線下銷售額反彈，成績斐然，與2022年同期相比，1月銷售額同比上漲約40%，內地農曆新年7天假期的銷售額上漲約25%。此外，1月每家名創優品門店的平均銷售額按年增約33%，假期期間則漲約18%。

該股今日收市報33.75港元，升5.5%或1.75港元，成交約860萬港元。