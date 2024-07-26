保監局正式委任德勤，全面接管泰禾人壽保險。

保監局周五（7月26日）宣布，根據《保險業條例》（第41章）第35（2）（b）條賦予的權力，委任德勤的黎嘉恩、甘仲恒及鄭文龍為泰禾人壽保險有限公司（泰禾人壽）共同及各別經理，全面接管泰禾人壽於香港的所有事務、業務及財產。

泰禾人壽仍未交2022及2023年經審核財報

保監局發言人表示，保監局自2020年年中開始，向泰禾人壽施加一連串監管措施，以保障保單持有人，同時促請公司管理團隊及主要股東尋求切實可行方案，以修復其違規向關連公司作出投資後所導致的問題。

保監局發言人補充，2023年8月，保監局委任顧問向泰禾人壽提供建議及指導，然而公司至今仍未能提交2022年度及2023年度的經審核財務報表，亦未能兌現引入新策略投資者的承諾，其企業管治問題也有待改善，加上泰禾人壽的主要股東正涉及多宗被追討債務的法律訴訟，故此有必要委任經理，以保單持有人的最佳利益為依歸，儘快核實泰禾人壽的最新財務狀況及償付能力，維護公司資產，並尋求最佳的公司恢復方案。

根據保監局公布的統計數字，截至2024年3月31日，泰禾人壽的有效保單超過9.2萬份。