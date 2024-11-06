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財經
2024-11-06 18:13:56

保誠上季新業務利潤漲11% 香港升8%

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保誠上季新業務利潤漲11% 香港升8%

保誠保險9月底止第三季新業務利潤為23.47億美元。(資料圖片)

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保誠保險(2378)公布9月底止第三季新業務利潤為23.47億美元，升約11%；年度保費等值銷售額增長一成，至46.38億美元，所有分部均錄得增長。累計首9個月，新業務利潤升幅為9%，年度保費等值銷售額升7%。

集團第三季度代理年度保費等值銷售額增長11%。首3季銀行保險年度保費等值銷售額升21%，第三季度較去年同期增加12%。第三季度年度保費等值銷售額增加乃由香港、內地及泰國業務增長推動，而台灣業務增幅有所放緩。集團指，會繼續執行20億美元股份購回的首批部分。

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全年增長9%至13%目標料可實現

保誠相信有望實現預期的今年新業務利潤增長9%至13%目標，從而達致2027年新業務利潤目標。
香港保費等值銷售額升12%

香港方面，今年首9個月新業務利潤增長8%，有賴今年早前採取定價行動令新業務利潤率有所改善，以及持續專注產品質素。第三季度保費等值銷售總額較去年同期增長12%，首9個月銷售額下降1%。整體代理年度保費等值銷售額於首3季有所減少，但隨著9月勢頭向好，上季代理年度保費等值銷售額增長8%。第三季度銀行保險渠道年度保費等值銷售額升33%。

本地客銷售升36% 內地客僅升1%

上季本地及內地客的銷售額均錄得增長，本地客戶年度保費等值銷售額漲36%，而內地旅客的年度保費等值銷售額升1%。
保誠執行總裁華康堯(Anil Wadhwani)表示，上季新業務延續過往的動能，符合預期。展望未來，集團仍有望於全年錄得新業務利潤增長9%至13%。

保誠今日收報65.5元，跌0.15元或0.2%。
 

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