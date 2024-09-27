保誠全新尊尚財富及保險策劃中心「誠軒」尖沙咀隆重開幕 以客為先 為高端客戶帶來更個人化的卓越服務

「誠」就財富 「軒」引未來 隨著客戶更關注自身健康和財富保障，他們對高端及個人化的一站式財富管理及保險策劃服務需求愈趨殷切。保誠了解並致力迎合客戶需要，早前宣布其尊尚財富及保險策劃中心「誠軒」以全新面貌隆重開幕。「誠軒」傲踞尖沙咀四通八達的核心地段，提供猶如候機貴賓室般賓至如歸的舒適感覺，讓客戶在優雅的環境中，盡享獨有的一站式服務與專業的理財及保險策劃新體驗。

位處尖沙咀繁華地段 裝潢富香港特色 保誠全新尊尚財富及保險策劃中心「誠軒」選址尖沙咀港威大廈保誠保險大樓18樓，坐擁逾5,200平方呎偌大空間，俯瞰維港海景。「誠軒」位處海港城購物商場之上，地理位置優越，交通便捷，確實是尖沙咀首選地標。毗鄰世界知名的維多利亞港，「誠軒」的室內設計概念亦以此為靈感：以流暢靈動的圓潤曲線為主軸，生動演繹蜿蜒躍動的港畔地帶，在動與靜的交融中營造出和諧安寧的氛圍。此外，中心布局用色金碧輝煌而不失高雅尊貴，氣派雅緻的裝潢注入了平和奢華的魅力，迎合高端客戶[2]的非凡品味。 「誠軒」設有多間VIP貴賓會客室、可作舉辦講座之用的多用途空間，以及可俯瞰維港海景且寬敞偌大的休閒區。貴賓房以港島的六大著名山脈命名，包括摩星嶺、西高山、太平山、渣甸山、柏架山及龍脊，象徵著保誠一直以來扎根香港，累積了獨有的雄厚優勢。同時，「誠軒」亦全日提供精緻小食，彷如在鬧市中一個候機貴賓室，為客戶營造舒適的專屬空間，欣賞一望無際的維港景致，享受更尊尚的體驗。

匯聚專業的客服與理財顧問 助客戶規劃豐盛人生 保誠客戶甫步進「誠軒」，便能感受到客戶服務主任熱情且專業的服務。他們與專責理財顧問均會在中心隨時候命，為客戶提供一站式保險服務，協助他們進行保險策劃、財富管理及規劃，以實現不同的人生目標。 保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲表示：「保誠一直秉持以客為先的服務承諾，致力提升服務質素及客戶體驗。有見高端客戶對更個人化的健康及財富保障服務需求與日俱增，全新面貌的『誠軒』匯聚各類專業理財顧問，用心聆聽客戶所需，旨在讓客戶在優雅舒適的環境中，愜意地盡享一站式專業服務。」 她續指出，明白到高端客戶日理萬機，或需要兼顧不同範疇的支援配套。因此，保誠亦與多間頂尖的第三方服務機構合作，合資格客戶可預約一系列的專業增值服務，包括線上線下法律諮詢服務，涵蓋信託及遺囑、稅務、家族辦公室、海外房產買賣等眾多領域。

不斷推陳出新 滿足客戶不斷變化的需求 高端客戶關心家庭和企業，對資產部署、財政管理甚為講究，亦會重視於人生不同階段訂立周全保障，以期達至豐富且愜意的人生。歐陽佩玲認為，「誠軒」的正式啟用，實現了保誠以客為先的服務承諾，亦進一步提升營運效率，為客戶提供更高效便利的全方位服務及支援。