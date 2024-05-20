保誠前代理挪用4客戶百萬保費 禁重投業界14年

保險業監管局公布，就一名保誠保險的前保險代理挪用4名保單持有人的保費，禁止他於14年內申請牌照。該名代理於2017年3月至2019年3月期間建議保單持有人將保費款項匯入其個人銀行帳戶，保單持有人因此共向其繳付了約234.62萬元人民幣的保費。代理聲稱他會向保誠轉交保費，但當時他只轉交了約8.71萬元人民幣。因此，在保單持有人不知情下，他們共10張保單因未有支付保費而失效。 雖然代理其後向保誠轉交約65.71萬元人民幣，保誠遂將5張失效的保單復效，但餘下的約160.2萬元人民幣則從未歸還予保單持有人。在保監局的跟進下，保誠現正聯絡餘下5張保單的保單持有人以提供協助或賠償。

保監會指性質卑劣 企圖推卸責任 保監會指，相關代理在個案中的不當行為性質卑劣，在他為了企圖掩飾挪用保費的行為而延遲協助其中一名保單持有人申請網上登入資料之中更為突顯，因為這將令保單持有人能直接透過保誠的網上平台查閱保單的真實情況。此外，在保誠和其後保監局的調查期間，代理堅持自己是依賴其聲稱聘用為助理的「表兄弟」處理保費款項。代理無法提供任何有關該「表兄弟」存在的證據，正好揭示了真相：代理只是拙劣地企圖推卸責任和隱瞞其自身明顯、嚴重和重大的挪用保費行為。