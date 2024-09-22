倘併購英特爾 對高通或是災難

高通(Qualcomm)傳出接觸陷於財困和監管醜聞的英特爾，商談收購事宜。消息帶動兩股在周五收盤後輕微上升。但有分析認為，倘真進行收購，對高通或是一場災難。
天風證券的科技分析師郭明錤指，高通當前最關鍵的是建立AI晶片的競爭力，當中分三部分：
1. 在AI手機晶片領域，高通根本極具優勢
2. 在AI PC晶片，隨WoA (Windows on ARM) 逐漸優化，高通優勢將逐漸浮現
3. 在AI伺服器晶片，為高通弱項
郭明錤認為，高通最好的策略是由手機AI晶片快速變現，同時持續推廣PC AI晶片，並同步建構裝置端 (手機+PC) AI生態優勢，與透過投資與併購等方式快速強化伺服器AI晶片優勢。但英特爾僅對高通的AI PC晶片業務有幫助；但其實即便不靠此併購，高通也可憑自身實力在AI PC市場成長；在高通最需要AI伺服器市場，英特爾能起的助力卻非常有限。
以高通現金、現金等價物與可銷售證券共約130億美元，市值約1,900億美元；從英特爾市值約930億美元來看，併購案對高通將構成極大財務壓力，且對獲利能力會有立即性的負面影響，淨利率可能從現在的超過20%，降到個位數甚至虧損 ，因為晶圓代工業務是最大累贅。
高通最新一季的資本支出約3.9億美元，拿併購英特爾的資金 (略估需1,000億美元以上) 去擴大資本支出追求AI PC與AI伺服器的成長，風險更低且管理效率更高。
而且，併購一定要面對壟斷的質疑，恐怕抗日持久，很不利高通的股價和交易氣氛。