主板——中信資源控股有限公司（01205）持續開展降本增效工作 經營業績進一步向好

中信資源（01205）於1997年成立，為提供大宗商品和具策略價值之天然資源的綜合供應商，其主要業務包括石油及煤的開採、發展及生產；進出口大宗商品，以及鋁的投資。中國中信集團有限公司（原中國中信集團公司）於2004年成為中信資源的主要控股股東。
2023年，油氣行業面臨許多挑戰和機遇，其中，環保和碳中和是當前油氣行業面臨的最大挑戰之一，其次，油氣行業也面臨著市場需求的變化和價格挑戰。
著力三大核心目標
面對新格局、新挑戰，中信資源堅持以「化解風險、提質增效、優化管理」三大核心目標，深化改革、大力創新，扎實做好降本增效工作，優化集團管理體系及流程，不斷提高科技創新技術提升油氣開採效益。與此同時，集團亦積極捕捉新的發展機遇、積極接洽新的投資機會，不斷改善生產效率和經濟效益，爭取以更好的業績回報股東和投資者。
去年，中信資源抓住了大宗商品價格處於高位的機遇，深入挖潛、持續開展降本增效工作，經營業績取得歷史性突破，實現合併營業收入約5,866.2百萬港元，同比上升約34.9%；歸母淨利潤約1,335.5百萬港元，同比上升21%。集團各項財務指標持續提升，流動性充裕，整體財務狀況均為近年來最好水平，促進了經營業績闖上了新台階。
優化生產結構 提高作業質量
此外，中信資源通過重點項目和重點工程規劃公司長遠可持續發展，加強科技研究，優化生產結構，提高作業質量等，實現了月東油田推動調整開發調整方案，順利開展D平台新井鑽井作業，新井逐步投產帶動產量不斷增加，且通過加大勘探開發力度、科技創新力度，有效減低老井遞減速度，降低了操作成本。
現時，中信資源主要營運三個個分別位於中國、印尼及哈薩克斯坦的油田項目，過往一直是通過第三方渠道銷售自家的份額油，未來一年，為了提升中信資源油氣業務的整體性及多元性，中信資源本著嚴格風控、循序漸進、穩健發展、行穩致遠的原則，決定逐步擴大貿易數量並提升貿易質量，並於近期正式成立「貿易市場部」，開展石油化工類產品貿易業務。
中信資源貿易業務的啓動與發展，將改變過去生產型實體企業的單一發展模式，轉型成以實體為依託，推動貿易、金融的發展，達到相互支持，協同發展的效果；同時，集團亦不斷發掘有吸引力的潛在新能源項目，進一步提升為產貿結合、產融結合復合型發展模式，致力為股東帶來更大的回報。