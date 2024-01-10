主板——中信資源控股有限公司（01205）持續開展降本增效工作 經營業績進一步向好

中信資源（01205）於1997年成立，為提供大宗商品和具策略價值之天然資源的綜合供應商，其主要業務包括石油及煤的開採、發展及生產；進出口大宗商品，以及鋁的投資。中國中信集團有限公司（原中國中信集團公司）於2004年成為中信資源的主要控股股東。

2023年，油氣行業面臨許多挑戰和機遇，其中，環保和碳中和是當前油氣行業面臨的最大挑戰之一，其次，油氣行業也面臨著市場需求的變化和價格挑戰。

著力三大核心目標

面對新格局、新挑戰，中信資源堅持以「化解風險、提質增效、優化管理」三大核心目標，深化改革、大力創新，扎實做好降本增效工作，優化集團管理體系及流程，不斷提高科技創新技術提升油氣開採效益。與此同時，集團亦積極捕捉新的發展機遇、積極接洽新的投資機會，不斷改善生產效率和經濟效益，爭取以更好的業績回報股東和投資者。