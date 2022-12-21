主板—中國飛機租賃集團控股有限公司（01848） 綠色機隊方案 彰顯中國航空金融市場頭部企業優勢

中國飛機租賃集團控股有限公司（下稱「中飛集團」）2006年成立於香港，是中國首家經營性飛機租賃商，也是亞洲首家上市的飛機租賃公司，旗下業務包括「飛機租賃」及「飛機後市場」兩個主要版塊。多年來，公司憑藉獨特的 「飛機全產業鏈」業務模式，不斷完善和延伸「航空產融結合」的發展戰略。展望未來，集團將堅定既有戰略布局，繼續做實做強，深化發展「飛機全產業鏈解決方案」；堅持走產業發展道路，定位為航空產業鏈一環，為航空產業的持份者貢獻價值。



航空公司的機隊升級合作夥伴 中飛集團是全球少數具備直接向飛機製造商下訂單能力的公司之一，更是其中少數具備工程能力，能提供老舊飛機退役變現服務的供應商。2023年起，集團飛機交付量維持在每年40架左右。預期全球航空市場屆時亦將復蘇，訂單優勢加上飛機租賃滲透率增加，將強化中飛集團的市場主導地位。 由中飛集團的航空實業板塊拆分成立的中飛航空後市場公司（CAAM），是全球唯一一間同時持有中國、歐洲和北美飛機拆解、二手航材銷售、飛機維修等飛機全產業鏈牌照的企業。未來5年，CAAM將持續強化中老齡及二手飛機管理能力，以求服務全球航司客戶對機隊升級的綜合需求。