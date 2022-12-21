主板—中國飛機租賃集團控股有限公司（01848） 綠色機隊方案 彰顯中國航空金融市場頭部企業優勢

中國飛機租賃集團控股有限公司（下稱「中飛集團」）2006年成立於香港，是中國首家經營性飛機租賃商，也是亞洲首家上市的飛機租賃公司，旗下業務包括「飛機租賃」及「飛機後市場」兩個主要版塊。多年來，公司憑藉獨特的 「飛機全產業鏈」業務模式，不斷完善和延伸「航空產融結合」的發展戰略。展望未來，集團將堅定既有戰略布局，繼續做實做強，深化發展「飛機全產業鏈解決方案」；堅持走產業發展道路，定位為航空產業鏈一環，為航空產業的持份者貢獻價值。
航空公司的機隊升級合作夥伴
中飛集團是全球少數具備直接向飛機製造商下訂單能力的公司之一，更是其中少數具備工程能力，能提供老舊飛機退役變現服務的供應商。2023年起，集團飛機交付量維持在每年40架左右。預期全球航空市場屆時亦將復蘇，訂單優勢加上飛機租賃滲透率增加，將強化中飛集團的市場主導地位。
由中飛集團的航空實業板塊拆分成立的中飛航空後市場公司（CAAM），是全球唯一一間同時持有中國、歐洲和北美飛機拆解、二手航材銷售、飛機維修等飛機全產業鏈牌照的企業。未來5年，CAAM將持續強化中老齡及二手飛機管理能力，以求服務全球航司客戶對機隊升級的綜合需求。
「懂飛機」的資產管理人
中飛集團佈局國際國內雙資本平台，成功打造企業輕資產運營體系，成為飛機資產管理人，並利用多元的輕資管模式，通過資產證券化、飛機類基金平台、合資公司等方式，高效利用資本，穩定擴大管理機隊規模，建立起在全球資本市場的「懂飛機租賃商和資管人」的口碑和履歷，為金融機構提供多元化、標準化的金融產品配置。
長遠而言，公司將保持機隊穩步增長及強化資產管理人角色，發揮飛機交易、拆解、航材銷售、輕資產運營等產業鏈各部分價值，深耕飛機資產管理板塊，協助飛機資產包予買家，為投資者提供飛機管理及租務管理支持，擴大管理機隊規模，逐步實現並維持管理飛機或自有飛機比例動態平衡。
提供綠色解決方案 向航空綠色經濟目標邁進
在全球「碳中和」浪潮及中國「雙碳」的目標下，中飛集團率先布局，一方面堅持投資最受歡迎的新一代節能機型，同時通過擁有齊全牌照的國內及海外兩大飛機循環再製造設施，向全球客戶提供老舊飛機再循環綠色解決方案，助力航司優化機隊、節能減排。
作為全球航空產業的主要參與者，中飛集團將持續提升ESG治理體系和能力作為公司最重要使命之一。15年來，中飛集團堅定圍繞航空全產業鏈可持續發展的藍圖開拓布局，與社會各界緊密合作，構建包容多元、共同發展的生態系統，不斷完善「三位一體」的全方位公司治理體系。融入公司基因的ESG，在波瀾壯闊的新時代，將引領綠色中飛邁向更廣闊的未來。