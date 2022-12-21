砥礪創新 携手共贏 「傑出上市公司大獎」2022 頒獎典禮圓滿舉行

「傑出上市公司大獎」是內地及香港兩地跨平台傳媒及財經界聯頒大獎，極具認受性及代表性。由《am730》、PR ASIA亞洲公關組成大獎籌委會，獲內地知名媒體《鳳凰網港股》全力支持，以及德勤中國為「智力合作夥伴」；支持公司華坊諮詢及評估有限公司。並由C基金、中原金融，以及一眾著名基金經理及股票分析師等擔任評審。因此獲選的上市公司絕對實至名歸，對投資者來說是極具價值的參考指標。大會早前已順利舉行頒獎禮午宴，並邀得政商界多位重量級人物出席，場面盛大。