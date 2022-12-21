砥礪創新 携手共贏 「傑出上市公司大獎」2022 頒獎典禮圓滿舉行

「傑出上市公司大獎」是內地及香港兩地跨平台傳媒及財經界聯頒大獎，極具認受性及代表性。由《am730》、PR ASIA亞洲公關組成大獎籌委會，獲內地知名媒體《鳳凰網港股》全力支持，以及德勤中國為「智力合作夥伴」；支持公司華坊諮詢及評估有限公司。並由C基金、中原金融，以及一眾著名基金經理及股票分析師等擔任評審。因此獲選的上市公司絕對實至名歸，對投資者來說是極具價值的參考指標。大會早前已順利舉行頒獎禮午宴，並邀得政商界多位重量級人物出席，場面盛大。
前排（左十二至十五）大獎籌委會主席、亞洲公關行政總裁鄭燕華、香港特區財經事務及庫務局副局長陳浩濂,JP、中聯辦經濟部投資組處長陳佳蓉、《am730》創辦人施永青、（左十、十一、十六、十七）香港特區立法會議員譚岳衡,JP、謝偉俊,JP、謝偉銓,BBS,JP、黃英豪,BBS,JP、（左一至九）香港股票分析師協會主席鄧聲興博士、華坊諮及詢評估有限公司執行董事羅珏瑜、香港股票分析師協會副會長潘鐵珊、亞洲公關董事總經理淩冠華、鵬格斯資產管理首席投資總監李浩德、香港股票分析師協會副會長郭思治、香港中華總商會副會長楊華勇,JP、德勤中國華南區主管合夥人歐振興、香港中資證券業協會代表海通國際黃崢、（左十八至二十四）香港中華廠商聯合會會長史立德博士,BBS,MH,JP、著名資深股評人陳永陸、香港股票分析師協會永遠榮譽會長林家亨、高寶集團證券執行董事李慧芬、《am730》社長盧覺麟、Finance 730 董事梁鈞宇、《am730》副社長李相雄，與一衆獲獎企業代表合照。