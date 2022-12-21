藍籌—新世界發展有限公司（00017） 構建城市地標 與社會創共贏

「行穩致遠，走高品質發展之路」，是新世界集團多年來堅持的發展策略。成立50多年來，一直積極參與城市建設，於香港，集團構建多個全新地標，最近亦配合政府發展北部都會區，積極推動農地發展；中國內地方面，新世界中國去年更將總部設在廣州，對內地各個城市項目的推進及人才本地化起積極作用，繼續肩負打造城市地標的使命，與社會同創共贏。

土地供應緊絀困擾香港社會已久。行政長官在《2021年施政報告》推出一系列措施加快覓地建屋，包括提出《北部都會區發展策略》以長遠發展新界北部地區；西部水域填海計劃；放寬新界祖堂地出售條件等。新世界集團作為擁有農地的三大發展商之一，現時有大約1,500萬平方呎農地位於北部都會區輻射範圍內。為配合政府推展「北部都會區」發展計劃，集團加快農地轉換以釋放其價值，集團正積極研究發展其中1,200萬呎、位於元朗、粉嶺北、洪水橋等地區的農地。

新世界集團是最早進入中國內地的香港發展商之一，早在大灣區概念未出台時就已經投資珠江三角洲。集團以優質品牌以及高品質項目定位收穫市場信心。2022年6月，集團杭州項目「新世界．城市藝術中心」迎來首輪開盤，國際社區「江明月朗園」首推601套房源即日售罄，認購金額超過人民幣70億元，創杭州有史以來單日銷售額新紀錄。項目更被中國指數研究院頒發「2022 - 2023城市典型樣本項目」。

K11藝術與商業融合 打造獨特購物體驗

集團同時藉助K11強大品牌個性及獨特藝術觸覺，為本地客群提供獨特購物體驗。2021至2022年，K11 MUSEA人文購物藝術館總客流量達2,000萬人次，銷售額按年增長9%；並透過連續不斷的創意營銷及節日活動，引入逾40個以「Z世代」消費體驗為主導的新品牌，成功打造「Z世代」年輕潮流客群集聚及打卡聖地。此外，K11內地首個旗艦項目K11 ECOAST擬於2024年底開業，項目涵蓋K11購物藝術中心、K11 HACC多用途藝術展覽空間、K11 ATELIER辦公樓以及Promenade海濱長廊等，屆時將成為大灣區海濱文化零售新地標。

運用商業力量回饋社會

新世界集團在發展業務的同時，亦致力運用商業力量回饋社會，與社會攜手共贏。於2022年3月疫情最嚴峻之時，集團推出全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」，精準高效地將物資送到有需要人士手上。自2019冠狀病毒病爆發以來，集團先後推出多項措施，協助社區抗疫，包括於2022年初冬季寒流襲港期間，緊急安排200部大型暖爐，於寒風中為市民送暖；更無償借出粉嶺一幅3.5公頃土地予政府興建方艙醫院，以及借出九龍貝爾特酒店作為社區隔離設施之用。此外，2022年3月，集團亦宣佈無償提供香港會議展覽中心二期總面積逾50萬平方呎的空間，作為政府抗疫倉儲物流中心之用，並提供旗下沙田凱悅酒店近100個房間供醫護人員免費入住。

未來，新世界集團會繼續為國家所需，貢獻香港所長，融入國家發展大局，為經濟發展和社會進步，開拓新的發展空間，注入新的增長動力，建設更美好的將來，與國家共同行穩致遠。