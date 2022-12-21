藍籌—新鴻基地產發展有限公司（00016） 「以心建家」把握推動粵港澳大灣區發展機遇

新鴻基地產（新地）上市半個世紀，多年來憑藉「以心建家」的理念，為香港打造無數地標建築，提供高質素的物業及服務，推動香港經濟發展。其中聳立於維港兩岸、由環球貿易廣場（ICC）及國際金融中心（IFC）組成的「維港門廊」，進一步鞏固維港兩岸核心地段的領先地位，成為享譽全球的商業樞紐。新地對香港前景充滿信心，尤其在國家「十四五」規劃下，粵港澳大灣區充滿發展機遇，新地亦正在大灣區發展多個大型綜合項目，積極融入國家發展大局。

推動西九龍成香港商業樞杻

新地在全港唯一的高鐵站─—西九龍總站上蓋發展大型綜合商業項目，項目提供約260萬平方呎的甲級寫字樓樓面，以及約60萬平方呎的零售樓面，將與毗鄰的ICC發揮聯動效益，成為新地在西九龍另一個地標項目。

項目的地理位置優越，除了坐落本港唯一的高鐵站的上蓋外，更鄰近機場快線和三條港鐵路線，擁有無與倫比的交通優勢，貫通內地主要城市以至世界各地。項目同時毗鄰西九文化區，落成後，勢將帶動西九龍成為香港以至大灣區內，集商業、零售、文化、娛樂和交通於一身的綜合樞紐。

作為香港未來地標，項目邀請到國際著名的扎哈．哈迪德建築師事務所（Zaha Hadid Architects）負責設計，並會打造成世界頂級的可持續發展及環境友善建築物，預計可獲得六項重要的綠色及WELL建築標準認證。項目設有多元化的綠色及健康元素，包括提供超過10萬平方呎的休憩用地，當中設有開放予公眾的戶外觀景台，而一條長1.5公里的西九花園綠徑將把項目與佐敦、油麻地等地區，與西九海濱連繫起來。

最近，國際知名財富管理機構瑞銀決定將租用項目最高一座大樓的最高九層，總樓面面積約25萬平方呎，是項目首位主要租戶，瑞銀在香港的營運單位將遷入這幢新大樓。在環球經濟環境充滿不明朗因素之下，瑞銀決定長期租用相關樓面，充分肯定了項目和西九龍作為香港商業核心的地位。