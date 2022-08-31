內地三大航空公司半年共蝕500億人民幣 收入倒退

內地三大航空公司半年共蝕近500億人民幣，收入全面倒退，有業界預期恢復前景仍具挑戰。（資料圖片）

內地疫情防控措施，打擊內地航空業，三大航空公司的虧損持續擴大，上半年虧損合共超過496億人民幣，相當於563億港元，營業收入亦全面倒退。業界已預期行業恢復仍面臨嚴峻挑戰。

東方航空（670）表示，內地仍面臨不斷增大的「外防輸入，內防反彈」壓力，疫情防控形勢依然嚴峻複雜，地緣政治衝突引發的原油等能源價格持續在高位運行，行業恢復仍面臨嚴峻挑戰。

東航稱，民航國內客運市場航班量自4月觸底反彈，呈現復甦勢頭，但旅客周轉量、客座率、單位收益等營運效益指標尚未恢復至疫情前水平。下半年公司將堅持穩字當頭、穩中求進，統籌做好安全營運等工作。

東航公布，截至6月底止半年營業收入按年下降44.2%至193.5億元（人民幣，下同）；股東應佔虧損187.4億元，按年擴大2.6倍；每股基本虧損0.9926元，不派中期息。