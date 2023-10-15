內地救市｜中證監收緊沽空 調高融券保證金比例

根據新措施，融券方面，將融券保證金比例由不得低於50%，大幅上調至80%，對私募證券投資基金參與融券的保證金比例，則上調至100%，發揮制度的逆周期調節作用。同時督促證券公司建立健全融券券源分配機制、穿透核查機制和准入機制，加強融券交易行為管理。出藉端，根據有關法規規定可以對戰略投資者配售股份出借予以調整，為突出上市公司高管專注主業，取消上市公司高管及核心員工通過參與戰略配售設立的專項資產管理計劃出借，適度限制其他戰略投資者在上市初期的出借方式和比例。

中國證監會公布，根據當前市場情況，將收緊對融券及戰略投資者出借配售股份出借的制度。即收緊沽空孖展及投資者借出沽空貨源，新措施將減輕沽售壓，進一步維持股價穩定。

加大監管不當套利行為

同時，中證監將加大對各種不當套利行為的監管，紮緊紮牢制度籬笆，進一步加強監管執法，對各種違規行為，發現一起，查處一起，從嚴從重處罰。中證監續指，將持續強化融券業務監管，及時總結評估融券機制運行效果，並根據市場情況適時調節，更好發揮融券機制的積極作用。

分析指屬重大利好消息

英大證券首席經濟學家李大霄對內地傳媒表示，中證監措施是重大利好，對市場有非常明顯正面影響，他說「調整優化融券相關制度、更好發揮逆周期調節作用屬於重大利好消息，是落實活躍資本市場的決策部署的舉措，也是兌現成熟一批推出一批的政策承諾，是穩定市場的重要舉措」。關於融券制度安排一直存在不合理之處，市場詬病比較多，監管層這次改革是認真聽取了市場意見、積極傾聽市場呼聲的具體行動。