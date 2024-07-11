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財經
2024-07-11 10:40:00

內地油罐車運食用油事件續發酵　A股金龍魚昨大跌8%

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內地油罐車運食用油事件續發酵　A股金龍魚昨大跌8%

內地油罐車運食用油事件續發酵　A股金龍魚昨大跌8%

內地近期爆出「食油危機」，事件繼續發酵。有內媒影到有工廠運送完煤油等化工類液體的油罐車，儲存槽未經清洗後直接用作運送食用油。其中涉及金龍魚（深：300999）的工廠。

金龍魚周三（7月10日）股價一度跌超8%。金龍魚回應指，涉武漢工廠行程為該車註冊後第一次運輸，即裝運時為新車狀態；產品指標完全符合國家標準。

中儲糧旗下金鼎傳卸完煤油直接裝食用油　客服：產品符合食安標準

A股金龍魚昨大跌8% A股金龍魚昨大跌8% 國務院食安辦亦針對事件，組織國家發展改革委、公安部、交通運輸部、市場監管總局、國家糧食和儲備局等部門召開專題會議研究。 金龍魚表示，對食品安全有規範及完整的管理體系，對於散裝食用油運輸有嚴格監管。

金龍魚：對散裝食用油運輸嚴格監管

金龍魚表示，涉事的油罐車曾在集團旗下武漢、陝西工廠卸貨。涉武漢工廠行程為該車註冊後第一次運輸，即裝運時為新車狀態。至於涉陝西工廠行程，裝運前，裝載工廠按照相關制度要求，核驗了其罐身的食用油標識及前載的書面蓋章證明件，並進行了清罐、驗罐，檢驗合格後方進行了油料裝載，施鉛封後發運。

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公司強調，對食品安全有規範及完整的管理體系，對於散裝食用油運輸有嚴格監管，並依照國家有關法律法規對散裝食用油運輸的相關規定，制定了集團性管理制度，並嚴格落實。

國務院食安辦關注事件

對於「罐車運輸食用油亂象問題」，國務院食安辦亦針對事件，組織國家發展改革委、公安部、交通運輸部、市場監管總局、國家糧食和儲備局等部門召開專題會議研究，成立聯合調查小組徹查食用油罐車運輸環節有關問題。對於違法企業和相關責任人，將依法嚴懲、絕不安寧。同時舉一反三，組織進行食用油風險隱性專案排除。調查處置結果將及時公布。

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