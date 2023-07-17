內地第二季GDP增長6.3%　上半年增長5.5%

國家統計局公布，中國第二季國內生產總值（GDP）按年增長6.3%；今年上半年經濟增長則5.5%，低於市場預期。
國內GDP上半年有增長但遜預期
今年上半年國內生產總值59.3萬億元，按年增長5.5%。分產業看，第一產業增加值3.04萬億元，增長3.7%；第二產業增加值23.07萬億元，增長4.3%；第三產業增加值33.19萬億元，增長6.4%。《政府工作報告》把中國今年經濟增長目標設為5%左右。
今年上半年，規模以上工業增加值按年增長3.8%，高於預期升3.5%。6月份按年增長4.4%，高於市場預期增長2.5%。6月份按月增長0.68%；全國固定資產投資24.31萬億元，按年增長3.8%，高於預期增3.4%。其中，基礎設施投資升7.2%，製造業投資升6%，房地產開發投資跌7.9%。6月份按月增長0.39%。
上半年社會消費品零售總額22.76萬億元，按年增長8.2%，高於預期增8%。6月份按年增長3.1%，遜於市場預期增3.3%，按月升0.23%；全國城鎮調查失業率平均值為5.3%， 6月份為5.2%，按月持平。16至24歲、25至59歲勞動力調查失業率分別為21.3%、4.1%。31個大城市城鎮調查失業率為5.5%，按月持平。
國統局：國民經濟回升向好
國統局表示，上半年隨著經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策顯效發力，國民經濟回升向好，高質量發展穩步推進，但世界政治經濟形勢錯綜複雜，國內經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固，要著力暢通經濟循環，在轉方式、調結構、增動力上，下更大功夫，努力推動經濟實現「質的有效提升」及「量的合理增長」。
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