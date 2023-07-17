內地第二季GDP增長6.3%　上半年增長5.5%

國統局：國民經濟回升向好

國統局表示，上半年隨著經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策顯效發力，國民經濟回升向好，高質量發展穩步推進，但世界政治經濟形勢錯綜複雜，國內經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固，要著力暢通經濟循環，在轉方式、調結構、增動力上，下更大功夫，努力推動經濟實現「質的有效提升」及「量的合理增長」。