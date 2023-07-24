內房危機｜碧桂園系股價急挫　兩隻在岸債價大跌兩成更被投行唱淡狠劈目標價

市場對內房債務更現憂心，令內房債價再大跌，甚至影響股價。最新碧桂園兩隻在岸債價大跌兩成，受債價拖累之下，碧桂園系股價更挫至9個月新低；數間投行亦唱淡，甚至表示「內房中期難派息」。最新碧桂園總裁李長江則回應「公司一切正常」。

大細摩亦唱淡碧桂園系狠劈目標價

摩根大通下調碧桂園系評級及目標價，將碧桂園評級由「中性」降至「減持」，大削目標價60%至0.9元；亦將碧服評級連降兩級至「減持」，大削目標價近70%至6.7元。細摩解釋，下調碧桂園系評級及目標價主要是憂慮民營房企流動性狀況，並指內房民企正面對銷售疲弱。

而於摩根士丹利指出，內地高地價及疲弱的合約銷售，將繼續蠶食內房開發商的盈利，預期內房股上半年業績較預期為弱，毛利率受壓致盈利亦會下跌，資產負債表將再惡化，故預料民企內房股料難以派息。

碧桂園李長江：公司一切正常

對於碧桂園情況，內媒《經濟觀察網》就今次事件向碧桂園總裁李長江查詢，李長江回應「公司一切正常」；另一內媒《每日經濟新聞》亦引述李長江在社交媒體的撰文，「面對壓力，繼續公益，繼續助農，一切正常。」

而據港交所資料披露，李長江上周三（19日）分別兩次減持，總數達322.79萬股，套現逾2,800萬元；持股佔比將由0.15%降至0.11%。