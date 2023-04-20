內房越秀地產折讓近3成供股　每100供30股以集資逾83億(更新)

資金將用於大灣區投資營運

公司指，所得款項淨額用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市之進一步投資，並用作營運資金。

同時，公司認為透過供股籌集長期股本，以為其未來擴展計劃提供資金，符合公司及股東之整體最佳利益。與借貸或發行債務證券不同；亦指供股不會產生利息負擔或額外債務，故為公司籌集長期資金優先選擇之辦法，供股亦將使所有股東能夠參與公司之未來發展並從中受益。

旗下公司未有停牌

除了越秀地產外，旗下多個香港掛牌的債務票據包括「5846」、「4468」、「40547」、「40548」均停牌，惟越秀房託（405）、越秀交通基建（1052）、越秀服務（6626）未有停牌。

而近期越秀地產股價強勢，停牌前股價曾升至自2007年以來的高位。

以7億投得上海地皮

據內媒報道，越秀地產於上海今年第一批次集中供地現場交易活動中，以7.24億元人民幣投得靜安區中興社區C070202單元306-04地皮，而該地塊成交樓面價，為每平方米67,936元人民幣，溢價率約7.54%。