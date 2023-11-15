八達通正研究Android八達通普及　議員批中港電子支付未能互通｜電子支付

中港兩地往來日益頻繁，對高效便捷的電子支付平台的需求亦不斷提高。立法會議員葉劉淑儀批評，中港電子支付未能互通，以及八達通支付技術落後，財經事務及庫務局局長許正宇回覆提問，指目前香港主要的電子錢包及零售支付營運商，已向用戶提供跨境零售支付服務，又表示八達通公司正研究Android手機的八達通普及性和NFC流動支付的應用。

許正宇表示，根據內地遊客較常用的兩個電子錢包（支付寶及微信支付）的數字，平均每個營運商已有逾15萬個香港零售商戶接納其香港及內地版電子錢包，是5年前的六倍。而為進一步便利內地遊客，行政長官最新一份《施政報告》中提出，在2024年第3季或之前，內地遊客常用的政府服務將支援以內地電子錢包支付，包括康體、入境及醫療服務等，反映內地與香港的高效一體化發展。

同時，中港兩地正就數字人民幣作跨境支付在香港進行第二階段的技術測試，為兩地居民的跨境零售消費提供多一個安全、便捷及創新的選擇。

許正宇：八達通正研究Android八達通普及

對於八達通使用，目前八達通無法支援部分型號的手機的NFC支付，以及未能及時做到技術，儲值上限只有3,000元，使用範圍過度集中於本地。許正宇回應，八達通公司會積極研究如何突破技術限制，特別是在Android手機方面，以期進一步推進手機八達通的普及性和NFC流動支付的應用。