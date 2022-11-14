加密貨幣｜FTX申破產後據報逾10億美元客戶資產消失 傳多高層逃走 創辦人稱仍在巴哈馬

《路透社》引述2名知情人士報道，上周申請破產的巴哈馬加密貨幣交易平台FTX有未經授權轉移客戶資金的交易，最少有10億美元（78億港元）失蹤。
消息人士稱，FTX聯合創辦人兼行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF）最少把100億美元的客戶資金，轉至他的另一間公司Alameda Research，而其中一部分其後消失。消息人士稱，消失的資金約17億美元，另一消息亦估計有關缺口介乎10億至20億美元。
根據報道，SBF周日與其他FTX高層分享的訊息內披露有關情況，預期要到本周較後時間才會有更詳細資料，而SBF回應查詢時否認100億美元客戶資金被秘密轉移的指稱。據外媒報道，Alameda Research是SBF動用數以十億美元借得的客戶資金所成立。FTX與Alameda未有回應查詢。
《CNBC》報道，數據分析公司Argus上周六指稱發現有不尋常非同質化貨幣（NFT）交易，顯示有FTX用家利用巴哈馬加密貨幣交易平台漏洞，轉移存放在FTX的資金。巴哈馬警方周日發表聲明，表示因應FTX破產，警方調查團隊與當地證券監管部門正合作，調查有否違法行為。FTX未有回應查詢。
巴哈馬警方表示因應FTX破產展開調查
報道又指出，FTX需要按照監管機構規定，需按照客戶的存款持有足夠資金，不過加密貨幣交易平台嚴重低估了客戶套現時所需的現金需求。FTX遂於上周五申請破產保護。今年1月，該公司估值為320億美元。上周三，美國證券交易委員會（SEC）正調查FTX違規交易指稱。
事件震驚金融界，有外國傳媒報道，很多原本在巴哈馬FTX工作的高級職員，正逃到香港和其他國家。FTX在2021年之前在香港成立過公司，而這些高層至今在香港仍然持有物業。至於事件無點人物SBF本人，在FTX破產後，亦有傳他逃至阿根廷，不過他周六發出簡訊表示自己身處巴哈馬。巴哈馬警方表示，調查涉及倒閉加密貨幣交易平台FTX的事宜。據報巴哈馬警方已聯絡SBF。