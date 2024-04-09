勞力士CEO：炒賣名錶屬危險投資　稱手錶行業正面對「艱難一年」

全球經濟環境不景下，奢侈品牌的業務同樣受影響。名錶品牌勞力士（Rolex）行政總裁Jean-Frédéric Dufour日前罕有接受瑞士媒體採訪。訪問中，Jean-Frédéric Dufour認為，炒賣名錶屬危險投資，並稱手錶行業正面對「艱難一年」。

Rolex CEO：炒賣是危險的投資

報道指，Jean-Frédéric Dufou表示，在疫情期間不少投機者對此類手錶的興趣激增，「我不喜歡有人把手錶與股票作比較，這樣是發出了錯誤的訊息，而且炒賣是危險的投資」。

Jean-Frédéric Dufou又提及，勞力士公司密切關注二手市場價格，他預計，隨著需求從高峰回落，今年對瑞士手錶行業而言將是「艱難的一年」，但「非常知名和成功的品牌」始終會受到消費者青睞；而較小的手錶品牌或面臨高達15%的銷售額下降。