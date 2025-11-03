南豐：本港零售市道仍未明朗 料商廈供過於求 競爭仍然激烈

本港零售市場持續回暖，零售額連升5個月，不過南豐集團香港地產處執行董事許謙讓出席記者會市表示，整體經濟仍處於轉型階段，受網購、北上及外遊等因素影響，前景仍然未明朗，未敢輕言最壞時間已過。不過集團會繼續加強旗下商場定位吸引客源。目前集團啟德AIRSIDE商場出租率約98%，人流較去年同期上升35%，生意額升25%。至於AIRSIDE寫字樓方面出租率則約八成。

對於整體商廈租務市場，許謙讓表示，市場競爭仍然激烈，料在完全消化供應前，寫字租金不會有明顯變化。住宅項目方面，許謙讓透露，集團今年銷售額約20億元，主要來自南區深水灣徑8號、將軍澳日出康城LP 10。至於集團去年底投得東涌東站項目，預計最快在2027至2028年開賣。

另外，南豐集團亦於今日(3日)發表《SEWIT報告2024-25》，結果顯示集團年度創造了約5,220萬元社會價值，並計劃於2030年前累計達至1億元社會價值。截至9月，集團約有49%的債券及貸款融資來自綠色和可持續金融、包括華僑銀行(香港)、工商銀行(01398)等主要金融機構的可持續發展相關融資。