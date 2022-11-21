台積電創辦人：差不多敲定在美設三納米晶片廠

台積電創辦人張忠謀向傳媒透露，台積電將赴美國亞利桑那州投資12吋晶片廠，將於12月6日舉行移機典禮，又透露「現在有一個計劃，不過還沒有完全敲定，應該說是差不多敲定，就是在同一個亞利桑那州，3納米是phase 2（第二階段），5納米是phase 1（第一階段）。」

泰國主辦的2022年「亞太經濟合作經濟領袖會議」於19日結束，台積電創辦人張忠謀返台後接受媒體提問。他表示，台積電現在於美國亞利桑那州的投資，事實上是美國最先進的製程，是5納米，在台積電已經有3納米了。被問到3納米可能到美國？張忠謀回答說，「對」。

張忠謀表示，美國副總統賀錦麗對台積電在亞利桑那州設立第二家晶片廠的決定表示歡迎，並重申美國政府幫助台灣的決心。他指出，台積電亞利桑那州會先建立5納米製程產能，是美國本土最先進的晶片制程技術，在完成該建設後會進一步建立3納米晶片廠。

台積晶片廠下月上機典禮有邀請拜登

媒體問是否親自到美國參加12月6日典禮，張忠謀說，他跟太太都會親自參加12月6日上機典禮，就是把機器放進去，美國主要的客人還是台積電大聯盟的夥伴，就是台積電的客戶、供應商，跟台積電一起把智慧財產拿出來的第三者智慧財產供應商，當然也請了幾位美國政府的人，「據我了解，商務部長已經答應來了，這個很難得，商務部長從華盛頓飛到亞利桑那，聽說當天就要回去，這是整整一天的行程，大概飛行時間單純就要6小時左右，來回12個小時，也請了拜登總統，不過不知道他有沒有回答，不知道他會不會來。」