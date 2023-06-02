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財經
2023-06-02 11:35:00

國企中信建投總經理李格平傳被帶走協助調查　股價曾逆市插6%

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國企中信建投總經理李格平傳被帶走協助調查，股價曾逆市插6%。(資料圖片)

據內媒報道，國企中信建投（6066）執行董事及總經理李格平，本周一（5月29日）於辦公室被人帶走，消息人士透露是協助調查，具體事由不詳。

中信建投周五（2日）現逆市插4.9%，曾插逾6%，創近月低位。

中信建投：李格平已辭任集團職務

李格平傳被帶走事件已於公司內部傳開。而中信建投周四（1日）晚發公告指，李格平因個人原因，已向公司董事會提交辭職報告，申請辭去公司執行董事、董事會發展戰略委員會委員、董事會風險管理委員會委員以及公司總經理、執行委員會委員、財務負責人等職務。另外，中信建投公司內部流程中，亦將李格平暫時剔除。

至於李格平是否被作帶走調查，以及案件是否涉及集團，中信建投則未有披露，只表示「公司經營一切正常，李格平辭任不會影響董事會正常運作和公司日常經營」。

據了解，李格平曾於中證監任職。(資料圖片)

李格平曾於中證監任職

據了解，李格平有中證監系統工作經歷，曾任中國證監會證券基金機構監管部副主任。另有內媒引述消息人士報道，中信建投董事長王常青今年滿60歲到齡退休，傳言李格平將接替王常青，出任中信建投董事長，不過李格平突然辭職消息卻業內感意外。

中信建投是經中國證監會批准，而所設立的國企大型綜合證券公司，其主要股東為北京金融控股集團有限公司、中央匯金投資有限責任公司（中國中投子公司），及中國中信。

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