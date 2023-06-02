國企中信建投總經理李格平傳被帶走協助調查，股價曾逆市插6%。(資料圖片)

據內媒報道，國企中信建投（6066）執行董事及總經理李格平，本周一（5月29日）於辦公室被人帶走，消息人士透露是協助調查，具體事由不詳。

中信建投：李格平已辭任集團職務

李格平傳被帶走事件已於公司內部傳開。而中信建投周四（1日）晚發公告指，李格平因個人原因，已向公司董事會提交辭職報告，申請辭去公司執行董事、董事會發展戰略委員會委員、董事會風險管理委員會委員以及公司總經理、執行委員會委員、財務負責人等職務。另外，中信建投公司內部流程中，亦將李格平暫時剔除。

至於李格平是否被作帶走調查，以及案件是否涉及集團，中信建投則未有披露，只表示「公司經營一切正常，李格平辭任不會影響董事會正常運作和公司日常經營」。