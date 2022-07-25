國務院據報批准成立房地產基金支持財困內房 規模或達3千億人幣

外電引述財經資訊平台REDD報道，國務院上星期已經批准，設立一個規模約2,000億至3,000億元（人民幣，下同）的房地產基金，從建設銀行（939）獲得500億元人民幣資金，並從人民銀行獲得300億元人民幣的再貸款，用於支援12家出險房企(陷入流動性困難的房企)和部分地方政府新近選定的其他房企。

報道指出，內地亦在考慮制定一項發行棚改專項債券的全國性政策，目前住建部及銀保監會等正在制定單獨計劃，以提交給國務院審查，但細節及規模等尚未最終確定，預計最早將在下個月取得進展。

內地爛尾樓事件未止息，業主集體斷供潮最新蔓延至321個樓盤，更有大量遭拖糧而瀕臨倒閉的供應商揚言停止向銀行還債，進一步令房地產市場步向崩盤邊緣。

蔡金強：化解問題在重建市場信心 動輒需數以萬億元

資深投資者、奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強向傳媒表示，內地樓市正值生死存亡之秋，在市場運作系統層面，各方的信心已蕩然無存，因地產商失去信用，導致地方政府的賣地市場冷清，金融機構的放債意欲大幅降低，大部分市民也不敢買樓；處於最弱勢的是買家、建築商及供應商，現時業主買入樓花後無法收樓，供應商替地產商墊資的金額難以收回，已無法繼續支撐下去，就算能控制輿論，風波實際上仍在發酵，並不是普通刺激方案能夠處理。

他估計，化解問題的重點是要重建市場信心，但要達致救市效果，動輒需要數以萬億元的救助方案，由於牽涉大額資金，相信不到最危急關頭，中央政府也不會祭出這招。