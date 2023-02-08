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財經
2023-02-08 12:50:00

壽司郎｜香港壽司郎去年收入逾3億　按年升近90%　每日平均賣幾多碟壽司？

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香港壽司郎去年賺逾3億，收入按年升近90%，每日平均賣幾多碟壽司？(網上圖片)

香港壽司郎去年賺逾3億，收入按年升近90%，每日平均賣幾多碟壽司？(網上圖片)

港人最愛吃壽司，而最受歡迎的壽司店相信為「壽司郎」，雖然公司近日陷入風波，仍無阻港人光顧。壽司郎母企近日公布季績，總純利下跌八成，不過香港壽司郎去年收入逾3億，收入更按年升近90%。

昨日季績公布後，壽司郎母企FOOD & LIFE Companies的股價，急升9.5%，收報3,280日圓，市值3,807億日圓（折合約226億港元）。

香港分部業績佳、每日平均賣多少碟壽司？

壽司郎母企、日本飲食集團FOOD & LIFE Companies公布截至去年12月底止首季業績，雖然季內純利大跌80.3%，至6.71億日圓（折合約3,987萬港元），但香港地區收入竟高達52.22億日圓（折合約3.1億港元），按年升近90%，營收及EBITDA均為海外業務「No.1」，貢獻25%的利潤。

以若以上季有92天、以及香港地區期內收入約3.1億港元推算，上季平均每日營業額約為337萬港元，以每碟壽司介乎12元、17元、27元，除開平均每碟18.7元計算，每日香港壽司郎可賣出逾18萬碟壽司。

其他海外分部：中國內地是壽司郎唯一出現虧蝕的地方

不止香港的業務錄得增長，壽司郎在其他海外市場的收入和利潤都有可觀增長。財報中指出，海外業務上季收入總額為138.45億日圓（折合約8.29億港元），按年增長84.8%，其中以中國內地（9.4億日圓收入）及泰國（16.8億日圓收入）的3.5倍及2倍收入增長率最高。

不過，中國內地是壽司郎唯一出現虧蝕的海外業務，上季共蝕3.11億日圓（折合約1,861萬港元），集團歸咎於是去年內地新冠疫情影響，導致營運受限制。

拍片惡搞令市值蒸發過百億日圓　宣布3對策改善

近日瘋傳一條高中生在連鎖迴轉壽司店壽司郎舔豉油樽的影片，引發外界嘩然。受事件影響，壽司郎股價於日本股市暴插，市值蒸發近160億日圓（折合約9億港元）。

隨後，日本壽司郎宣布3對策改善，包括當中即日起客人就只能從觸控屏點餐，同時會在迴轉帶將只提供已點餐的食物，並會在店舖陸續在迴轉帶與客人之間加上膠板，防止客人拿取別人的點餐。而想要更換餐具及調味料，需要通知店員拿到顧客面前。壽司郎在聲明指，這是應對目前的狀況下，能做到的最好方法。

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