壽司郎｜香港壽司郎去年收入逾3億　按年升近90%　每日平均賣幾多碟壽司？

港人最愛吃壽司，而最受歡迎的壽司店相信為「壽司郎」，雖然公司近日陷入風波，仍無阻港人光顧。壽司郎母企近日公布季績，總純利下跌八成，不過香港壽司郎去年收入逾3億，收入更按年升近90%。

昨日季績公布後，壽司郎母企FOOD & LIFE Companies的股價，急升9.5%，收報3,280日圓，市值3,807億日圓（折合約226億港元）。

香港分部業績佳、每日平均賣多少碟壽司？

壽司郎母企、日本飲食集團FOOD & LIFE Companies公布截至去年12月底止首季業績，雖然季內純利大跌80.3%，至6.71億日圓（折合約3,987萬港元），但香港地區收入竟高達52.22億日圓（折合約3.1億港元），按年升近90%，營收及EBITDA均為海外業務「No.1」，貢獻25%的利潤。

以若以上季有92天、以及香港地區期內收入約3.1億港元推算，上季平均每日營業額約為337萬港元，以每碟壽司介乎12元、17元、27元，除開平均每碟18.7元計算，每日香港壽司郎可賣出逾18萬碟壽司。