家族辦公室｜阿里王子家辦網站未能進入　恒生大學亦刪走委任榮譽教授等新聞稿(更新)

最新於周三（4月10日）下午3時許，阿里王子的家族辦公室網站未能進入，只看見網站建立服務營運商的資訊，並顯示「這個網域好像還没有連線網站」。

中東杜拜王室成員阿里王子（Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum），在香港開設家族辦公室的事件繼續發酵。早前香港恒生大學曾宣布委任阿里王子為該校榮譽教授，惟有傳媒發現校方刪走相關新聞稿。

恒生大學在3月26日的新聞稿公布委任阿里王子為榮譽教授，雙方更簽訂《合作備忘錄》，合作範疇涵蓋學生交流、獎學金、贊助等，當時亦指阿里私人辦公室會協助恒生大學物色與可持續發展相關的捐獻及贊助。

而據恒生大學官網顯示，該校目前有4名榮譽教授，分別為2000年諾貝爾文學獎得主高行健、已故國學大師饒宗頤、《紅樓夢》翻譯家閔福德（John Minford）、男高音歌唱家莫華倫，當中不包括阿里王子。