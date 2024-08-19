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財經
2024-08-19 11:35:00

小米汽車擬進軍歐洲市場　年底前「SU7」新疆門店開業

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小米汽車擬進軍歐洲市場，年底前「SU7」新疆門店開業。

小米汽車擬進軍歐洲市場，年底前「SU7」新疆門店開業。

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小米（1810）近年進軍造車行業，小米董事長兼CEO雷軍和集團總裁盧偉冰、集團副總裁王曉雁日前在直播表示，小米汽車擬進軍歐洲市場。另外，年底前「SU7」新疆門店開業。

小米股價曾升逾3%，升2.65%，暫報17.78元，成交金額13.34億元。

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小米雷軍等人參觀歐洲車廠學習

雷軍在直播上表示，此次歐洲之旅與公司等人直往寶馬、法拉利等參觀，感受百年汽車文化沉澱，探索更進一步合作的可能。他表示，作為一個新的汽車廠商，向全球最優秀的公司參觀學習是非常重要的，因此收穫蠻大，「小米挺幸運的是在這個時間點起跑，各種技術都相對成熟，在內地產業鏈非常成熟下，能做出像SU7這樣好的車，這不僅僅是小米的努力，也是受益於整個科技發展及內地產業鏈完整的程度」。

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盧偉冰在直播中表示，歐洲在新能源轉型過程中比內地慢很多，但現在小米手機在歐洲知名度及美譽度高，可藉此向消費者介紹小米汽車，故正考慮及研究將小米汽車「帶入歐洲」。他又指，目前對於小米汽車的外觀、性能，歐洲用戶扒示「非常贊嘆」，未來要讓小米汽車的智能化讓歐洲獲得更好的體驗。

此外，集團副總裁王曉雁亦於直播上透露，年底前小米「SU7」汽車的新疆門店將會開業。

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