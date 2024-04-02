微軟投資者必須注意的警號 華爾街分析師推斷明年不會大增長

全球最大公司微軟 ( MSFT)是一家昂貴的公司，往績市盈率為接近39倍，對投資者來說可能是一個巨大的警告信號。 那麼，這個警訊是什麼？微軟的表現可能會對其他市場產生什麼影響？讓我們來看看。 微軟的股票已經變得昂貴微軟股票閃爍的警訊無疑是其估值。由於該公司的市盈率接近39倍，這是自 2000年代初期以來最昂貴的（除了幾年內其盈利因一次性事件而傾斜之外）。 微軟變得如此昂貴的原因有兩個：人工智慧（AI）和微軟在這個炙手可熱的領域的執行力。你必須向微軟提供應有的讚賞；它推出的人工智慧技術非常出色。與許多其他公司相比，微軟的數位助理已經很好地整合到其現有產品中，並且價格合理（Microsoft 365 的 Copilot 每月30美元，每年承諾）。

微軟投資於 OpenAI 及其 ChatGPT 產品方面擁有合作夥伴，許多人認為這是可用的最佳生成人工智慧模型，因此微軟在人工智慧遊戲中表現出色。此外，其雲端運算業務Microsoft Azure的成長速度快於其主要競爭對手（最新季度年增30%，而Google雲端為26%，亞馬遜網路服務為13%）。這表明Azure最終可能超越亞馬遜，成為該領域的頂級玩家，這將帶來巨大的業務推動。 由於微軟產品一直表現出色，市場對該股進行了溢價。問題是，如果你將注意力從追蹤收益轉移到遠期收益預測，那麼股票並不會便宜多少。

YCHARTS的微軟MSFT市盈率數據

微軟溢價估值有更廣泛影響 使用遠期市盈率 (P/E)是對快速變化的業務進行估值的更好方法。它使用分析師未來 12 個月的獲利預測來為股票定價。 由於微軟的預期市盈率僅略低於其追蹤市盈率，華爾街分析師認為微軟明年不會再有很大增長。作為參考， Nvidia是一家公佈了令人難以置信的成長數據的公司，其預期市盈率為38倍，追蹤市盈率為80倍。

微軟需要繼續保持快速成長才能讓投資者滿意。華爾街分析師預計下一季營收將成長約6%，截至6月30日的2024財年營收將成長6.4%。他們預計明年還會成長14%。

如果微軟無法滿足投資者的期望並且其股價下跌，那麼更廣泛的市場可能會感受到影響。由於微軟規模如此之大，它約佔標準普爾 500 指數的7% 。因此，如果微軟的股票跌至更便宜的水平（透過價格下跌，而不是獲利增加），該指數將嚴重朝負面方向波動，這將對許多人的帳戶產生負面影響，因為他們中的許多人擁有標準普爾500 指數。

YCHARTS的微軟MSFT 市盈率數據

其他股票增長速度快於微軟？ 此外，如果微軟表現不佳，可能是因為許多其他公司都在苦苦掙扎。 微軟為世界各地的企業提供基本的生產力工具。如果對其產品的需求開始下降，這將表明其客戶（幾乎世界上所有企業）開始放緩擴張速度。這可能會引發更大規模的拋售。 不管怎樣，如果我是微軟的股東，我會有點擔心。該股票可能被高估，但其變得更便宜的影響可能會損害更大的市場。華爾街分析師預計其18%的收入增長率不會持續下去，儘管很難預測人工智慧等改變遊戲規則的技術的未來。市場對微軟的估值就像公司將在一段時間內擁有巨大的人工智能需求一樣，任何失誤都可能成為一個問題。 微軟可能會繼續表現出色，以市場速度（或略高）成長，但成本仍然太高。由於其他股票的增長速度快於微軟（例如Nvidia），因此可能有更好的地方可以部署您的資金。 微軟是一家成功的公司，但從其估值來看，該股的預期如此之高，在未來3到5年內，這可能是一項難以賺錢的投資。