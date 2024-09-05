恒大汽車稱附屬公司遭債權人申破產清算　明天復牌｜恒大危機

恒大汽車（708）今早受壓致股價挫逾5%後，在9時52分宣布中途停止買賣，指附屬遭債權人申請破產清算。下個交易日將復牌。

恒大汽車指，公布，附屬公司恒大恒馳新能源汽車（上海 ）於2024年9月5日收到相關地方人民法院送達的通知書。通知書主要內容是相關附屬公司的個別債權人向相關地方人民法院申請對相關附屬公司進行破產清算。

公司續指，由於截至今日公告日期，相關附屬公司的生產經營活動在現階段處於很低的狀態 ，故此上述通知書對集團的生產經營活動並沒有產生重大影響。目前，集團正考慮對債權人之申請進行抗辯。公司將適時根據上市規則的規定履行其披露責任，以告知股東及潛在 投資者有關破產清算之任何重大進展。

恒大汽車發盈警稱淨虧損擴大

此外，8月27日恒大汽車發布盈警，指預期集團將於截至6月30日止6個月業，錄得淨虧損擴大至約人民幣202.54億元，而2023年同期則錄得淨虧損約人民幣68.73億元。