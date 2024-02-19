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財經
2024-02-19 10:37:00

恒指季檢｜維持82隻成份股　科指國企均有變動【2月19日更新】

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恒指為香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，為反映本港股票市場表現的重要指標。

恒指為香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，為反映本港股票市場表現的重要指標。

恒指公司早前宣布，新一次季檢將於2024年2月16日公布結果，恒生指數成份股維持82隻股份不變；科指剔除萬國數據（9698），加入同程旅行（780），成份股維持30隻；國指將剔除中升（881），加入中國聯通（762），成份股數目維持50隻。所有變動將於3月4日收市後生效。

【2月15日更新】

恒指季檢｜恒指為本港最早股票市場指數之一

恒指為香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，為反映本港股票市場表現的重要指標。恒指公司表示，為進一步反映市場各類別證券價格走勢，恒指於1985年起推出分類指數，並把所有成份股分別納入金融、公用事業、地產和工商業4個分類指數。

【11月17日 更新】

恒指季檢｜恒指公司公布，最新第二季季檢將於8月18日公布，9月4日生效。(資料圖片)

恒指季檢｜藍籌一年作4次季度檢討

恒指成份股均於每年3月、6月、9月、12月進行季度調整，包括更新流通係數、比重上限係數、股數，以及按照季度檢討結果轉換成指數成份股。而一般於一個月前左右公布結果。

恒指季檢｜2023年三季季檢結果

恒指季檢，2023年結果（am730製圖） 恒指季檢，2023年第3季季檢結果（am730製圖） 恒指季檢，2023年第2季季檢結果（am730製圖） 恒指季檢，2023年第1季季檢結果（am730製圖）

港股

恒指季檢｜碧桂園被剔出藍籌納入國藥、國指踢走碧服

恒指公司公布第三季季檢結果公布，理想汽車（2015）及藥明康德（2359）被納入恒指成份股。今次恒指未有股份被剔除；科指、國指皆沒有股份變動。

所有變動將於12月4日（周一）起生效。

恒指季檢｜上季恒指80隻藍籌股名單：

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