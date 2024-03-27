熱門搜尋:
復活節2024 環球唱片 八達通全國通 中年好聲音2 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-03-27 16:45:00

恒生指數｜港股低收225點騰訊逆市升　車股受壓

分享：
港股收市｜觀望兩會恒指升6點 港股通連續13 日吸資

兩會揭幕，中港股觀望氣氛濃。(資料圖片)

美股隔晚先升後回軟，港股今早低開。恒指低開87點，報16,530點；國指低開41點，報5,783點；科指低開1%，報3,437點。

【16:45更新】

恒生指數最多曾跌逾260點，收市報16,392點，跌225點，主板成交額1,156.09億；國指收報5,728點，跌97點；科指跌2.25%，報3,393點。

大市焦點仍落於業績股，蒙牛（2319）績後跌近一成收市，收報17.08元；申洲國際（2313）績後升10.4%，分別為今日表現最差及最好藍籌股。

汽車股受壓，比亞迪（1211）跌近6%。

金融股向下，友邦（1299）跌逾3%；滙控（005）及港交所（388）跌逾1%。

北水全日流入81.45億，總成交額322.59億，佔大市成交27.90%。

【14:55更新】

恒指午後初段跌約123點，報16,495點；科指跌1.7%，報3,412點。

比亞迪（1211）跌幅午後進一步擴大至逾5%；騰訊（700）升逾2%。

胡潤富豪榜2024首10位中國富豪名單 胡潤富豪榜2024首10位中國富豪名單 胡潤富豪榜2024首10位中國富豪名單 胡潤富豪榜2024首10位中國富豪名單 胡潤富豪榜2024首10位中國富豪名單 胡潤富豪榜2024首10位中國富豪名單 胡潤富豪榜2024首10位中國富豪名單 胡潤富豪榜2024首10位中國富豪名單 胡潤富豪榜2024首10位中國富豪名單 胡潤富豪榜2024首10位中國富豪名單

【12:20更新】

恒生指數半日跌105點，收報16,512點，半日成交606.6億；科指跌1.7%，報3,413點。

騰訊（700）逆市升逾2%；阿里巴巴（9988）旗下菜鳥宣布撤回來港上市計劃，半日跌逾2%。

部分藍籌捱沽，百度（9888）跌近5%；蒙牛（2319）績後跌逾7%；比亞迪（1211）跌近4%；農夫山泉（9633）跌0.7%。

Ad Block

【10:35更新】

恒生指數現跌20點，報16,597點；科指跌0.92%，報3,439點。

百度（9888）回吐半成，內媒報道，百度未與蘋果達成AI合作。

騰訊（700）轉升逾1%；藥明生物（2269）倒升逾4%；藥明康德（2359）升1%。

敘福樓集團（1978）股價跌一成；中電信（728）績後跌逾1%。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受