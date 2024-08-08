恒生指數｜港股全日收升13點騰訊撐市　醫藥股造好

隔晚美股高開低走，道指及納指轉跌，港股今早低開。恒生指數低開104點，報16,773點。
【16:42更新】
恒生指數先跌後升，最多升約239點，升穿萬七關，惟尾市失守回落，全日僅升13點，報16,891點，大市全日成交額1,028.37億元；科指則跌0.47%，報3,366點。
醫藥股造好，翰森製藥（3692）升2.8%；國藥（1099）升1.3%；藥明康德（2359）升0.4%；中生製藥（1177）無升跌。
騰訊（700）連日獲北水吸納撐市，升1.3%；阿里巴巴（9988）微升0.065%。
創科實業（669）升3.1%，報97.7元，為全日表現最好藍籌；康師傅（322）則跌近7%，報8.92元，為全日表現最差藍籌。
科指方面，bilibili嗶哩嗶哩（9626）受累內地禁炒作「體育飯圈」影響，股價跌5.6%，為科指表現最差。
【12:56更新】
恒生指數半日升120點，報16,998點，成交548.4億；科指升0.9%，報3,414點。
騰訊（700）升逾2%撐市；比亞迪（1211）跌逾1%。
太興（6811）日前發盈警，半日股價跌7.7%至近6個月低。
【10:25更新】
恒生指數暫報16,799點，跌78點；科指跌0.88%，報3,532點。
公用股繼續跑贏大市，長江基建（1038）升0.7%；電能實業（006）升0.5%；中電（002）升0.2%；煤氣（003）無升跌。
濠賭股續跌，藍籌股銀娛（027）、金沙（1928）再跌逾2%破底；其他如永利（1128）、美高梅（2282）、澳博（880）分別跌2%；新濠國際（200）跌逾3%。
比亞迪（1211）跌逾3%；騰訊（700）升0.7%；阿里巴巴（9988）跌0.3%。