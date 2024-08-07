恒生指數｜港股全日收升230點　國泰航空績後低收　內需股向好

美股經歷周一「恐慌性拋售」後，昨日道指及納指回升，港股今早亦高開。恒生指數高開37點，報16,684點；科技指數升0.8%，報3,361點。

【17:00更新】

恒生指數收升230點，報16,877點，全日成交額略減少至約957億元；科指升1.19%，報3,382點。

內需、電力及石油化工股表現向好，中國宏橋（1378）升近5%，為全日表現最好藍籌股；華潤電力（836）升4%；蒙牛乳業（2319）升4.1%。

澳門博彩股表現較差，銀河娛樂（027）跌2.2%；金沙中國（1928）跌2.5%，為全日表現最差兩隻藍籌股。

金融股上升，友邦（1299）、工行（1398）升逾1%；手機設備股亦向上，舜宇光學（2382）升4%，瑞聲（2018）升逾5%。