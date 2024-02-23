恒生指數｜港股全日跌17點　全周累升2.4%

港股開市繼續受制100天線附近，投資者繼續觀望公司公布業績，恒指回吐。恒生指數低開88點，報16,654點；國指低開30點，報5,728點；科指低開23點，報3,386點。
【16:30更新】
恒生指數全日表現反覆，全日跌17點，收16,725點，大市成交額960.53億元；科指報3,399點，跌0.3%；國指升6點，報5,765點。
恒指全周累計升385點，升幅約2.4%；至於科指升1.7%，兩者都連升3周。ATMXJ之中，僅美團（3690）升逾2%，表現最差的京東（9618）跌近2%。
受自由行擴大消息帶動，內地當局宣布將額外加入青島及西安居民自由行，旅遊、零售股受惠，莎莎國際（178）升幅擴大至8.3%；同程旅行（780）升4.5%，創新高；攜程（9961）升3%，創新高。
內地方面，內地股市向好，上證在農曆新年假期後首周累升近半成；深證累升近3%；創業板指數升約2%，三股市均連升兩周。
【13:21更新】
恒指午後反覆，現跌41點，報16,701點；科指跌0.87%，報3,380點。
渣打（2888）業績符合預期，同時宣布啟動新一輪回購，股價午後升3%。
【12:05更新】
恒生指數半日跌40點，報16,702點，大市半日成交531.47億；科指跌0.97%，報3,377點。
新奧能源（2688）升4.5%，為半日表現最好藍籌；聯想（992）績後跌6.9%，為半日表現最差藍籌。
憧憬內地擴大來港自由行，攜程（9961）續升，升4.4%，報371.4元。
【10:31更新】
恒生指數現報16,681點，跌61點；科指跌1.32%，報3,365點。
科網股個別發展，京東（9618）跌2%；騰訊（700）跌0.7%；阿里巴巴（9988）跌逾1%；網易（9999）跌0.3%；百度（9888）升1.7%；美團（3690）升0.8%。