恒生指數｜港股全日跌17點　全周累升2.4%

受自由行擴大消息帶動，內地當局宣布將額外加入青島及西安居民自由行，旅遊、零售股受惠，莎莎國際（178）升幅擴大至8.3%；同程旅行（780）升4.5%，創新高；攜程（9961）升3%，創新高。

內地方面，內地股市向好，上證在農曆新年假期後首周累升近半成；深證累升近3%；創業板指數升約2%，三股市均連升兩周。

【13:21更新】

恒指午後反覆，現跌41點，報16,701點；科指跌0.87%，報3,380點。

渣打（2888）業績符合預期，同時宣布啟動新一輪回購，股價午後升3%。