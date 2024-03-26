恒生指數｜港股收升144點　騰訊發力揚近4%

有內地券商估計，港股不會再創新低。(資料圖片)

港股繼續在100天線附近爭持。恒指高開74點，報16,548點；國指高開57點，報5,811點；科指高開0.9%，報3,468點。

【16:50更新】

港股反覆上升，恒生指數最多升逾250點，高見16728點，收市報16,618點，升144點，大市成交額約1,086.52億；科指收報3,471點，升1%；國指升70點，報5,825點。

金融股造好，招行（3968）去年派息勝預期，績後升逾4%，為全日升幅最大藍籌股。

騰訊（700）發力上揚，一度升穿300元關口，最終收報299.4元，全日升近4%，亦是表現最好科指成份股。

北水方面，全日合計流入63.20億，總成交額317.43億，佔大市成交29.22%。