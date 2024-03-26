恒生指數｜港股收升144點　騰訊發力揚近4%

港股繼續在100天線附近爭持。恒指高開74點，報16,548點；國指高開57點，報5,811點；科指高開0.9%，報3,468點。
【16:50更新】
港股反覆上升，恒生指數最多升逾250點，高見16728點，收市報16,618點，升144點，大市成交額約1,086.52億；科指收報3,471點，升1%；國指升70點，報5,825點。
金融股造好，招行（3968）去年派息勝預期，績後升逾4%，為全日升幅最大藍籌股。
騰訊（700）發力上揚，一度升穿300元關口，最終收報299.4元，全日升近4%，亦是表現最好科指成份股。
北水方面，全日合計流入63.20億，總成交額317.43億，佔大市成交29.22%。
【13:55更新】
恒生指數午後轉升，暫報16,561點，升約87點；科指升0.68%，報3,460點。
招商銀行（3968）升4.8%，暫為表現最好藍籌；百度（9888）升近4%；中升（881）跌4.4%，暫為表現最差藍籌。
【12:20更新】
恒生指數半日轉跌12點，報16,461點，成交505.4億；科指跌0.1%，報3,433點。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌約1%；騰訊（700）升逾1%。
港鐵（066）將公布票價調整幅度，消息股價升近1%；領展 （823） 跌3%。
藥明系績前下跌，藥明生物（2269）跌3%；藥明康德 （02359） 跌逾2%。
【10:25更新】
恒生指數現報16,570點，升97點；科指升0.62%，報3,458點。
美團（3690）升逾2%；阿里巴巴（9988）跌1%；騰訊（700）跌0.9%。
招行（3968）升逾4%；鴻福堂（1446）公布去年業績，2023年轉錄股東應佔虧損3,460萬元，股價跌近9%。