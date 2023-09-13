恒生渣打花旗傳加H按封頂息0.5厘　睇齊滙豐中銀

本港銀行同業拆息（HIBOR／H）持續攀升，銀行按揭業務利潤受壓。繼滙豐銀行上周五宣布加按揭息率後，據市場消息指，恒生及渣打亦會跟隨上調新造按息，拆息按揭的封頂息率，將由P減2.25厘，調整至P減1.75厘，加幅0.5厘；最優惠利率按息（P）以同樣幅度調高，實際息率均為4.125厘。至於現樓按揭生效期為下周一（18日），樓花則於9月30日生效，即與滙豐中銀睇齊。

渣打：封頂息率水平與市場相若

渣打香港發言人回應傳聞表示，該行按揭的最優惠利率上限（即封頂息率）水平與市場相若，以確保持競爭力。實際上限（及現金回贈）水平視乎個別客人情況。

現時渣打最優惠利率（P）為6.125厘。

恒生：上調 H按封頂息0.5厘

據日前《港台》報道，恒生亦調高H按封頂息率。恒生回覆查詢時表示，按最新市場發展，上調H按封頂息率0.5厘，上調至P減1.75厘，實際封頂息率增至4.125厘，下周一（18日）起適用於二手物業按揭，一手物業按揭則於10月3日起生效。

傳花旗亦計劃調整H按封頂息

市場消息又指，花旗計劃調整H按封頂息，由P減2.5厘至P減2厘。按現時花旗P為6.125厘計算，H按封頂息率將由3.625厘升至4.125厘，同樣於9月18日（周一）新提交的申請生效，而該行的現金回贈比率料同為1.75%至2%。